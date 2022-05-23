Известный екатеринбургский пекарь-менеджер уволился с «Тагилхлеба», проработав на предприятии меньше года

Владелец екатеринбургской пекарни «На Вишнёвой», известный на Урале пекарь-управленец Анатолий Павлов уволился с ООО «Тагилхлеб» в Нижнем Тагиле. Об этом он написал в своих соцсетях.

«Вот и эта страничка перевёрнута. Отличный опыт! Спасибо всей команде, которая точно есть! Спасибо тем, кто активно мешал… Едем дальше», — написал Анатолий Павлов.

Павлов принял предложение владельца тагильского хлебозавода Станислава Бойко в конце лета 2021 года. Тогда Бойко заявил АН «Между строк», что решил «дать дорогу молодым и опытным, которые понимают в хлебопечении». Анатолий Павлов был назначен заместителем директора «Тагилхлеба» и должен был вывести предприятие на новые мощности. Однако с приходом Павлова в СМИ и соцсетях стала появляться информация о том, что дела у завода идут не очень хорошо.

В марте 2022 года началось массовое закрытие фирменных магазинов «Тагилхлеба» по всему городу. Руководство предприятия сначала отказалось комментировать ситуацию, но спустя неделю выпустило пресс-релиз с заявлением о том, что все магазины вскоре отроются.

По данным пресс-службы хлебокомбината, фирменные магазины были закрыты по причине того, что часть помещений собственник решил сдать в аренду или продать под другие виды деятельности. Также на предприятии заявили, что оно работает в прежнем круглосуточном режиме.

ООО «Тагилхлеб» — один из крупнейших производителей хлебобулочных и кондитерских изделий в Свердловской области. Хлебозавод на Вагонке открылся в 1939 году, в 1994-м он перешёл в частные руки. Его изделия сегодня можно купить не только в Нижнем Тагиле, но и в Екатеринбурге, Серове, Кушве.