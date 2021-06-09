Известного блогера Юрия Хованского задержали за экстремизм

Сегодня, 9 июня, в Санкт-Петербурге сотрудники СК задержали в собственной квартире блогера Юрия Хованского (4,4 млн подписчиков на YouTube. — Прим. ред.). Его подозревают в публичном оправдании терроризма, сообщается на сайте Следственного комитета.

По данным следствия, Хованский не позднее 3 июля 2020 года «с целью формирования идеологии терроризма, убеждённости в её привлекательности» исполнил в интернете песню. В ней, согласно экспертному заключению, также есть «призывы и оправдание необходимости осуществления агрессивных, насильственных, жестоких действий (террористических актов)».

Санкции данной статьи предусматривают штраф до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Сам Хованский признал свою вину и раскаялся в содеянном.