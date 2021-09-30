Известная тагильская телеведущая Анна Кизилова возглавила пресс-службу «Водоканала-НТ»

Известная в Нижнем Тагиле журналист и телеведущая Анна Кизилова возглавила пресс-службу ООО «Водоканал-НТ». Много лет Анна была лицом информационных программ муниципального телеканала «Тагил-ТВ» (с 2010 года), до этого работала в «Телеконе». Анна трижды становилась лучшим журналистом года в разных номинациях, её профессионализм был многократно отмечен правительством области, компанией ЕВРАЗ, мэрией Нижнего Тагила, городской думой. Впрочем, несмотря на новую должность, полностью отказываться от телевидения Анна не стала.

«Я очень долго думала над предложением, потому что это для меня совершенно новая сфера, мне малоизвестная. Скрывать не буду: привлекла и достойная зарплата, и график работы, и интересный коллектив. Согласилась, потому что для меня это развитие в профессиональном плане — на телевидении на сегодняшний день перспектив развития нет, карьерного роста тоже. Но полностью с “Тагил-ТВ” я не ушла (это любовь навсегда). С директором мы договорились, что я буду вести два эфира в неделю и делать программу “Депутатский приём”, она выходит раз в месяц», — рассказал Анна АН «Между строк».

Анна уже месяц отработала в новой должности. И по мнению преимущественно мужского брутального коллектива предприятия, тексты и подача информации с приходом Анны стали более «мягкими и душевными». Помимо взаимодействия со СМИ, написания пресс-релизов и ответов на запросы, она занялась и соцсетями компании. На этих площадках подписчикам рассказывают о важной работе сотрудников «Водоканала-НТ», которая для многих остаётся невидимой.

«До этого я не работала с соцсетями компаний, поэтому сейчас изучаю новую для себя область, со мной делятся опытом мои коллеги, успешно ведущие свои блоги в интернете. Сейчас изучаю работу предприятия изнутри, знакомлюсь с людьми. Есть о чём и о ком писать, как говорится, непаханое поле. Появилось много интересных проектов, идеи приходят сами собой. Конечно, это заслуга опыта работы в области журналистики», — отметила Анна Кизилова.

В прошлом году Анна Кизилова с дочкой Лизой (одной из трёх детей Анны) попали в центр всеобщего внимания, став героинями шоу «Видели видео» на Первом канале. Популярность им принесло видео, в котором к Анне во время прямого эфира прибегает дочь со словами: «Мама, тебе эсэмэска пришла». За несколько дней ролик разлетелся по СМИ и соцсетям.

В 2020 году весь коллектив телекомпании «Тагил-ТВ» с техникой переехал из мэрии в здание ТРК «Телекон» на Тагилстрое. В горадминистрации планировали делать ремонт помещений и вернуть муниципальный телеканал обратно.