«Известия»: В России может резко подорожать пиво

В случае принятия правительством решения о введении системы маркировки спиртных напитков в ближайшее время объёмы производства пива могут сократиться, в то время как цена напитка повысится на 10–25%, пишут «Известия».

«После введения маркировки объём производства пива в России может сократиться на треть. Оборудование, которое используют для идентификации товаров марками или чипами, снижает скорость производственных линий на заводах на 30%», — объяснил директор по корпоративным отношениям и правовым вопросам компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев.

При этом глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз предупредил, что розничная цена на этот напиток может вырасти до 25% — в зависимости от того, как именно будут маркировать пиво.

В то же время в Минфине заявили, что маркировка позволит обелить рынок пива и повысить собираемость акциза. В результате маркировки цена пива может вырасти, но не более чем на 1–2%, отметили в министерстве.

Ранее Минпромторг предложил распространить систему маркировки продукции на рынок алкоголя — как заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, начать следует с пива, а затем масштабировать проект на другие виды спиртного. По данным ведомства, объём российского нелегального пивного рынка составляет 5–12% в зависимости от региона.