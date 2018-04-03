«Известия»: В России хотят запретить ИП продавать пиво

Росалкогольрегулирование (РАР) предложило запретить индивидуальным предпринимателям продавать пиво, следует из документа ведомства, с которым ознакомились «Известия». РАР предлагает обязать бизнесменов, продающих пиво, перерегистрироваться из ИП в юридические лица. Это позволит службе лучше контролировать пивной рынок, так как штрафы для юрлиц в этой сфере в десять раз выше, чем для индивидуальных предпринимателей.

«Не нужно воспринимать эту инициативу как запрет на торговлю пивом, после которого доля его реализации на рынке сократится. Основная идея в этом случае — подтолкнуть индивидуальных предпринимателей перерегистрироваться в юрлица», — сообщил собеседник «Известий» в Росалкогольрегулировании.

Кроме того, ведомство намерено повысить ответственность за нелегальное производство и оборот пивоваренных продуктов, как именно, издание не уточняет. Согласно существующим на данный момент правилам, за подобные нарушения компании могут быть оштрафованы на сумму до 100 тысяч рублей, а ИП — до 10 тысяч.

Глава подразделения налоговой практики BMS Law Firm Давид Капианидзе в беседе с газетой отметил, что перерегистрация ИП в ООО стоит около 4 тысяч рублей, но бизнесмены не хотят это делать, так как это приведёт к необходимости предоставлять больше отчётов.