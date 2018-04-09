«Известия» узнали о планах в 14 раз увеличить штрафы за задержки рейсов

Минтранс завершает работу над законопроектом, согласно которому штрафы за задержки рейсов для авиакомпаний вырастут в 14 раз, со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, пишут «Известия».

По данным издания, работа над законопроектом будет завершена в течение нескольких недель. Согласно текущей версии документа, штрафы для авиаперевозчиков вырастут в 14 раз — с 25 рублей до 339 рублей за один час задержки. Цифра рассчитана с учётом роста цен с 2000 года, когда был установлен ныне действующий размер неустойки. При этом общая сумма штрафа не должна будет превышать 50% стоимости билета.

Как объясняют собеседники издания, при нынешнем незначительном размере штрафа в 25 рублей некоторые авиакомпании больше заботятся о максимальной загрузке самолёта, чем о своевременном вылете.

Близкий к министерству источник издания подтвердил, что вопрос находится на обсуждении в Минтрансе. Он добавил, что в любом случае штраф не будет назначаться за задержки по метеоусловиям, в результате форс-мажорных обстоятельств или по причинам, связанным с обеспечением безопасности.

В Минтрансе и Роспотребнадзоре не смогли предоставить изданию оперативные комментарии.