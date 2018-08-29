«Известия»: Пенсионный фонд России намерен использовать блокчейн

Пенсионный фонд России (ПФР) планирует внедрять «умные» контракты между работодателем и сотрудником, подписанные электронной подписью. Для отслеживания информации о договорах предлагается использовать технологию блокчейн, со ссылкой на пресс-службу ведомства пишут «Известия».

Основным преимуществом использования блокчейна для хранения информации о контрактах в фонде называют то, что внесение правок в документы задним числом будет невозможно. Сейчас все данные о налоговых отчислениях и страховых взносах работодателей хранятся на серверах ведомства.

«Внедрение смарт-контрактов в трудовые отношения позволит в будущем отказаться от обязательного заключения их в бумажном виде, но иметь о них информацию в любой момент времени, как это сегодня происходит с правом на недвижимость. Технология блокчейн позволит распределить информацию о трудовых договорах между работодателями и удостоверяющими центрами, сэкономив расходы ПФР на хранение и обслуживание большого объёма данных, при этом граждане будут дополнительно защищены от нерадивых работодателей, которые оформляют трудовые договоры с нарушением законодательства», — отметили в пресс-службе ведомства.

Дату перехода на новую технологию в ПФР не назвали.

По данным Роструда, за 2017 год граждане подали больше 465 тысяч обращений о нарушениях трудовых прав, а госинспекторы взыскали с работодателей более 20 млрд рублей.