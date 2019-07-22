«Известия»: Мошенники похитили более 24 млрд рублей со счетов клиентов российских банков

В первом полугодии 2019 года мошенники пытались похитить более 24 млрд рублей со счетов клиентов крупных российских банков, со ссылкой на кредитные организации пишут «Известия».

Похитить деньги удаётся только в 3–4% случаев. По данным ЦБ, в 2018 году с карт граждан незаконно было списано около 1,4 млрд рублей — это на 44% больше, чем в 2017-м. За первую половину 2019 года Сбербанк предотвратил хищения со счетов клиентов на сумму 18 млрд рублей, ВТБ — на 5,4 млрд, «Альфа-банк» — не менее чем на 700 млн, «Почта Банк» — на 135 млн рублей и МКБ — на 10 млн рублей.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина раскритиковала банкиров за халатное отношение к киберугрозам. По словам главы Центробанка, в этом году регулятор провёл проверку 75 российских кредитных организаций и в каждой нашёл нарушения или отклонения от норм.