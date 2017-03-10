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13 Мар 2017 12:14 | Метки: Новости

«Известия»: Кабул просит Россию помочь в восстановлении более 100 объектов

Власти Афганистана попросили Москву помочь с восстановлением более 100 объектов на территории страны, включая знаменитый туннель Саланг, сообщил «Известиям» атташе по торгово-экономическим вопросам посольства Афганистана в Москве Мохаммад Касем.

Взамен правительство Афганистана пообещало поддержку российскому бизнесу на самом высоком уровне.

«Многие объекты в Афганистане строились советскими специалистами и могут быть восстановлены Россией. Их более 100, если быть точным – 124. Назову некоторые из них. Тоннель Саланг, хлебокомбинат в Кабуле, политехнический университет, авторемонтный завод "Джангалак", а также электростанция в городе Пули-Хумри», – заявил собеседник издания.

Ранее посол Афганистана в Москве Абдул Кочай провёл встречу со статс-секретарём – замминистра энергетики РФ и сопредседателем российско-афганской торгово-экономической комиссии Юрием Сентюриным.

«Мы как раз обсуждали вопросы восстановления инфраструктурных объектов. Мы очень хотим, чтобы российские компании участвовали в тендерах и побеждали. А президент Афганистана Ашраф Гани поддерживает усиление российского экономического присутствия. Для этого создан Высший экономический совет, который возглавляет президент нашей страны», – добавил Касем. 

В 2012-2014 годах основная часть международного контингента была выведена из Афганистана, новый президент США Дональд Трамп не выказывает особого интереса к восстановлению афганской инфраструктуры и предприятий. Экономическая помощь стране существенно сократилась. В этих условиях Кабул вынужден всё активнее искать новых партнёров. Одновременно с этим растёт активность террористических группировок, в частности ИГ (организация запрещена в России). 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Flickr/ US Embassy Kabul Afghanistan

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