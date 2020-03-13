«Известия»: Эксперты прогнозируют повышение Центробанком РФ ключевой ставки

Центробанк России может повысить ключевую ставку на 0,25–0,5 п. п. в случае, если курс рубля опустится ниже 75 рублей за доллар, со ссылкой на аналитиков ведущих банков и институтов пишут «Известия». 60% экспертов уверены в повышении ставки, ещё 40% придерживаются позиции, что Банк России должен взять паузу в сложившейся ситуации.

Главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов согласен с мнением большинства и поддерживает вариант, что ставка ЦБ может вырасти на 0,25–0,5 п. п. По мнению руководителя Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталии Орловой, если доллар будет стоить больше 75 рублей, ключевая ставка может сохраниться на сегодняшнем уровне в 6%. Ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков допускает, что рост может составить до 8%.

В качестве действий, которые может предпринять регулятор в случае «рискового сценария», называют массивную продажу валюты на открытом рынке. По мнению главного аналитика ПСБ Дениса Попова, уже в апреле ситуация стабилизируется, а негативное влияние на экономику сохранится до середины текущего года.

Напомним, 9 марта произошёл обвал нефтяных котировок на фоне эпидемии коронавируса и в связи со срывом сделки ОПЕК+, ключевую роль в котором сыграла Россия. Эксперты предсказывают, что в ближайшее время могут подорожать импортные товары. Как правило, первым делом при долгосрочном снижении курса рубля дорожает электроника и бытовая техника, также можно ждать изменения цен на авиабилеты, автомобили, одежду, лекарства и другие товары.