Израильские учёные представили первое в мире сердце, напечатанное на 3D-принтере

В Университете Тель-Авива (TAU) группа учёных создала с помощью 3D-принтера сердце из клеток и биологического материала человека, пишет Jerusalem Post. Презентация проекта прошла 15 апреля, о результатах работы подробно рассказано в журнале Advanced Science.

Учёным впервые удалось напечатать сердце целиком, со всеми его отделами, оболочками и кровеносными сосудами, отметил руководитель проекта профессор Таль Двир. Участники проекта брали у доноров образцы жировой ткани, из которой выделяли отдельные клетки, перепрограммировали их в стволовые и растили ткани сердечной мышцы и эпителиальные клетки. Для «заправки» принтера использовали эти ткани, а также персонализированные гидрогели, полученные из биоматериала, после чего по частям собиралось сердце с сосудами. Использование материалов конкретного пациента, которые не будут отторгаться организмом, — основное условие успешного создания тканей и органов для него, отметил профессор Двир.

Созданное сердце размером с кроличье, однако учёные уверяют, что с помощью такой же технологии можно создавать и более крупные сердца.

По данным Всемирной организации здравоохранения, заболевания сердечно-сосудистой системы являются самой распространённой причиной смерти людей на планете. В Израиле они на втором месте после рака. Для многих больных, отмечают исследователи, единственный шанс — пересадка сердца, а количество доноров ограничено.