Изоляция на всю смену и без родительского дня. В Нижнем Тагиле начинается первая смена в оздоровительных лагерях

В Нижнем Тагиле стартовала летняя оздоровительная кампания. Первыми приняли 157 школьников в загородном оздоровительном лагере «Баранчинские огоньки». Завтра начнётся первая смена в «Уральских огоньках», а 4 июня откроется для детей лагерь «Звонкие голоса».

Этим летом в лагерях сохраняются карантинные меры из-за коронавируса. Дети и педагоги будут жить в полной изоляции всю смену, также запрещено проведение родительского дня, все отряды будут разделены на мероприятиях и кружках. Проверяли готовность лагерей к сезону сегодня чиновники и комиссия по соцполитике гордумы, они посетили лагеря «Звонкие голоса» и «Уральские огоньки». В этом году оба лагеря готовы принять более 1000 детей.

«Были определённые трудности, потому что не каждый педагог для работы в лагере готов был уехать на 14 дней. Тем не менее всё сформировано и завтра уже готовы принять детей. Для сотрудников нет требований по вакцинации от COVID-19, но мы старались набрать педагогический состав вакцинированный. Обязательным для них является тест ПЦР, который нужно сдать за три дня до заезда», — прокомментировала начальник управления образования города Татьяна Удинцева.

В лагере «Звонкие голоса» пройдёт пять смен. В трёх корпусах ранее были проведены косметические ремонты.

«Лагерь полностью готов к приёму детей в этом году. Мы провели все работы по обеспечению безопасности детей. Во всех корпусах были проведены косметические ремонты. За период летней оздоровительной кампании лагерь примет 424 ребёнка. Четыре корпуса у нас находятся на реконструкции, ждут капитального ремонта. Детей примут три спальных корпуса», — рассказала заведующая лагерем Анна Горланова.

«Уральские огоньки» примут 75% от наполняемости лагеря, в предстоящую смену руководство лагеря готово принять 120 детей на шесть отрядов.

«Лагерь “Уральские огоньки” готов к заезду на первую смену с 3 июня. Сегодня прошла приёмка. Все требования по коронавирусной инфекции будут соблюдены. Работать будем так же, как и в прошлом году в условиях COVID-19», — сказала заведующая Ольга Киряева.

По словам депутата городской думы Руслана Юсупова, в Нижнем Тагиле есть проблемы с финансированием загородных лагерей, однако удалось провести все необходимые ремонты и соблюсти санитарные нормы.

«Мы увидели, что на сегодняшний день в “Звонких голосах” не все корпуса. В “Уральских огоньках” у директора есть мечта запустить бассейн. Конечно, есть проблемы с недостатком финансирования. Мы будем ходатайствовать на согласительных комиссиях администрации города, будем говорить о том, что необходимо дополнительное выделение средств. Но то, что уже сделано, — огромная работа, чтобы наши дети провели замечательное лето, отдохнули и оздоровились», — отметил Руслан Юсупов.

В рамках летней оздоровительной кампании в Нижнем Тагиле в этом году порядка 3 тысяч детей записаны в городские лагеря дневного пребывания и более 2,5 тысячи будут заниматься на базе 16 спортшкол.

Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам детского отдыха. Телефон в Нижнем Тагиле: 8-912-642-06-23. Вопросы можно задать и по круглосуточному телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43.