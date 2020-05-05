Изолированные в Тагиле. Семья Псарёвых, снявшая бомбические клипы о самоизоляции детей, рассказала о съёмочном процессе, терпении кота и плюсах карантина

Семья Псарёвых в этот бесконечный карантин стала для нас, пожалуй, главным поставщиком радости и оптимизма. Их «вирусные» клипы о самоизоляции сестёр Лизы и Вики и их кота Лексуса за считаные сутки набирали в соцсетях АН «Между строк» тысячи лайков и вызывали волну восхищения жителей Нижнего Тагила. Новые тексты популярных песен оказались так понятны и знакомы каждой семье на самоизоляции. Плюс профессиональные навыки видеографов Сергея и Ольги Псарёвых не оставляли шансов — оторваться от клипов невозможно. А у сестёр Лизы и Вики уже появились свой Instagram и YouTube-канал, подписывайтесь.

О съёмочном процессе с детьми и уравновешенным котом, о положительной стороне карантина, дистанционке и, самое главное, когда нам ждать новые ролики — в монологе Ольги Псарёвой.

«Съёмка у нас — это семейное развлечение, все участвуют, нам нравится»

Снять клип с дочками была моя идея. Давно собиралась это сделать, практически с рождения младшей Вики. Супруг Серёжа, кроме свадебных роликов, снимал рекламу и ролики для других детей. А мне всё хотелось, наконец, снять для наших.

Девочки отнеслись к съёмкам с энтузиазмом. Организовать их несложно, если это уже не третий час съёмки. Сниматься детям нравится, особенно если снимаем кадры с котом или надо проехать в садовой тачке. Но дети — это дети, и иногда, если съёмки затягиваются, приходится их немного поуговаривать, чтобы не переносить и сделать побыстрей. Так было с клипом на 1 мая. Кот Лексус, как и все коты, очень любопытный и любит сидеть, где все. И ещё он вполне спокойный, уравновешенный кот. Поэтому поймать его для съёмок не составляло труда. Если были какие-то моменты, которые могли ему не понравиться (например, выход на улицу), мы перед этим делали репетицию и разводили, так сказать, сцену без него. Вообще съёмка у нас — это такое семейное развлечение, все участвуют, нам нравится. А когда видишь, что и другим людям нравится, хочется снимать ещё.

Дистанционка

Дистанционка для нашей семьи на самом деле не то чтобы испытание. Мне даже проще, что не надо рано вставать и всех везде разводить, потом забирать. У девочек были ещё кружки, а теперь осталась только школа. Первая неделя обучения была самой сложной, пришлось привыкать к процессу, который не совсем оптимально организован. Сейчас уже почти привыкли, но иногда ещё появляются вопросы, что, куда и к какому числу сдавать. Заданий стало больше, чем когда учились в школе. Если раньше Лиза успевала сделать всё и сходить в несколько кружков, то сейчас есть дни, в которые она целый день делает уроки. Хорошо, что учителя дают иногда несколько дней на выполнение задания, можно распределить нагрузку.

Сейчас не так много работы по видеомонтажу, поэтому я могу отвлекаться на Лизины вопросы по учёбе. А если бы всё это выпало на «высокий» монтажный сезон, то, наверное, мы бы очень нервничали. И вряд ли бы развлекались клипами, кстати.

Лиза сама за то, чтобы ходить в школу. Она любит общаться с одноклассниками. И ей не нравится делать столько заданий. Например, по физкультуре: она любит бегать, прыгать, а сейчас надо дополнительно посидеть, чтобы выполнить задания на компьютере. По кружкам тоже скучает.

Семейный бюджет и экономия на вкусняшках

Доходы упали, но в этот период года они всегда сокращаются. Зарабатываем мы видеографией, но неравномерно: у нас выраженная сезонность работы, так как свадебный сезон — это лето, когда идут свадьбы, затем мы плотно заняты осенью, когда идут основные монтажи. Соответственно, и заработок за четыре месяца свадеб — это около половины годового бюджета, который распределяется на все месяцы. В остальное время свадеб меньше, но есть периодические заказы на несвадебные съёмки. Конечно, сейчас их нет, бюджет страдает, приходится жить на сбережения. До июня доживём, но очень надеемся, что в июне откроются рестораны и у всех начнётся нормальная работа.

Продуктовая корзина, наверное, не сильно изменилась. Немножко экономим на заказе еды, раньше любили иногда заказывать вкусняшки и ходить в рестораны. На бензин уходит меньше, за кружки не платим.

В магазин ходим раз в 2-3 дня по очереди — я и Серёжа. Если приходится зайти всей семьёй по пути на дачу, запрещаем детям что-то трогать, двери им сами открываем и т. д. Стараемся не приближаться к людям. В машине всегда салфетки с антисептиком, сразу протираем телефоны, руки. Ну и моем, конечно, дома по 30 секунд с мылом.

«Будем считать, что этот опыт больше положительный, чем отрицательный»

Вообще мы относительно легко переживаем самоизоляцию. Работа видеографов происходит большей частью за компьютером в монтажной программе. Поэтому резких перемен в образе жизни не произошло (у наших друзей-видеографов похожие ситуации). Сейчас мы больше времени проводим с детьми (мы с ними примерно всегда), меньше беготни, освободилось время для творческих проектов (те же клипы давно вынашивались). То есть чувствуем себя в принципе хорошо. Настроение портят лишь мысли о том, насколько это всё затянется и какие будут последствия для всех, для экономики, а весёлые клипчики помогают эти мысли заглушить. Но если никто не заболеет и летом всё вернётся на круги своя, то будем считать, что изоляция конкретно для нашей семьи — это больше положительный опыт, чем отрицательный.

Если говорить про ограничения, то тут сложно судить. Такое впечатление, что истинная картина заболеваемости скрывается или неизвестна никому, кто-то говорил, что чуть ли не половина больших городов уже болеет в лёгкой форме. Вот в Китае были суровые ограничения: закрывались полностью города, люди реально сидели поголовно дома и не выходили. И они первые и вышли из карантина. А в нашей стране ограничения, с одной стороны, серьёзные, с другой — не все их соблюдают, поэтому они не работают, как должны, и уже заболело больше людей, чем в том же Китае. Пока мы даже на плато не вышли, и как государство будет с этим справляться дальше — большой вопрос…

А насчёт того, будет ли новый клип, — если люди смотрят и им это нравится, значит, обязательно будем снимать ещё! Мы же по работе, можно сказать, только и делаем, что снимаем клипы. А тут с дочками, и на любую тему, и с юмором — работа в удовольствие. В мае точно планируем сделать клип, сейчас думаем над темой, выбираем трек, локации.