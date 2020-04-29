Изолированные в Тагиле. Саксофонист Евгений Шмаков рассказал о том, как умудряется репетировать рядом с суровыми соседями и готовится к собственной свадьбе

Саксофонист Евгений Шмаков работает в Нижнетагильской филармонии, параллельно учится на четвёртом курсе Нижнетагильского колледжа искусств. Как ему удаётся репетировать сольную программу для экзамена, когда соседи негодуют от любого скрипа, и реально ли подготовиться к свадьбе в режиме самоизоляции? Читайте монолог Жени.

У нас очень тонкие стены и очень нервные соседи

С наступлением карантина моя жизнь очень изменилась, даже слишком. Если раньше я постоянно был занят учёбой и работой и о свободном времени мог только мечтать, то сейчас его полно. Я стал высыпаться, больше читать и смотреть фильмы. Но помимо этого, я также делаю домашку и готовлюсь к экзаменам. С последним, кстати, возникли сложности. Помимо теоретических предметов, мне нужно сдавать ещё и практические: необходимо выступить перед комиссией с ансамблем, сдать дирижирование и сыграть большую сольную программу. Сейчас неизвестно, как это всё будет, но экзамен в любом случае должен состояться. Но готовиться к нему дома я не могу: у нас очень тонкие стены и очень нервные соседи, готовые из-за скрипа стула ругаться и вызывать полицию. Чтобы ни с кем не ссориться, мне каждый день приходится ездить к родителям в частный дом. У них маленький ребёнок, поэтому мне приходится подбирать время так, чтобы никому не помешать.

На носу наша свадьба: мы готовимся к худшему и надеемся на лучшее

С работой тоже не всё так просто. Помимо филармонии, у меня были дополнительные заказы: юбилеи, свадьбы, корпоративы. Сейчас их, конечно, нет. А это очень сильно ударило по бюджету. На носу ещё и своя свадьба, которая тоже неизвестно как будет проходить, разрешат ли нам вообще жениться. Когда я делал Кате предложение, о карантине ещё и речи не шло, но мы отступать не намерены. Сейчас мы готовимся к худшему и надеемся на лучшее. Единственный правильный вариант сейчас — это позвать в ЗАГС только родственников, а потом отпраздновать в доме моих родителей. Кроме того, сейчас даже кольца обручальные сложно купить, только с доставкой на дом. Так же и с костюмом для жениха и платьем для невесты. Всё приходится заказывать в интернете, а это очень неудобно. Нет возможности толком примерить, присмотреться.

Нужно продолжать сидеть дома, как бы тяжело это ни было

Не скажу, что мы стали меньше покупать продуктов, но как минимум начали ограничивать себя в доставке из ресторанов, покупке каких-то вкусняшек. В магазин ходим тогда, когда появляется необходимость, стараемся взять столько продуктов, чтобы не пришлось снова идти в магазин в ближайшее время. Везде стараемся ездить на машине, чтобы меньше контактировать с людьми, а когда выходим на улицу, надеваем маски, причём обязательно выбрасываем их после использования. Удивляет, что люди перестали соблюдать дистанцию в 1,5 метра, носить маски, перчатки, словно вирус уже прошёл. На мой взгляд, сейчас нужно продолжать сидеть дома, как бы тяжело это ни было. Если все будут соблюдать правила безопасности, эта болезнь быстрее уйдёт. Сейчас много мнений по поводу вируса: кто-то считает это гриппом, кто-то думает, что это ложь и вирус придумал Путин. Но нужно уважать и мнение людей, которые считают коронавирус угрозой.