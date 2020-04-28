Изолированные в Тагиле. Работа в полиции и карьера тренера — тагильчанин Данил Дмитриев рассказывает, как изменилась его жизнь из-за коронавируса

Из-за угрозы распространения коронавируса в Нижнем Тагиле временно закрылись фитнес-клубы. Многие тренеры остались без работы и средств к существованию. Сегодня часть инструкторов проводит онлайн-тренировки и консультации для своих клиентов. Но заработать на этом приличные деньги сложно. Тем более когда люди стараются избавиться от расходов, не относящихся к первоочередным. За счёт чего сейчас выживают и как продолжают поддерживать себя в солидной форме тренеры? Об этом АН «Между строк» рассказал атлет Федерации многофункционального многоборья и полицейский Данил Дмитриев.

Для кого-то спорт сейчас уничтожен, его нет

«Спорт не просто пострадал из-за коронавируса, для кого-то он сейчас уничтожен в буквальном смысле этого слова, его нет. Из-за карантина закрылись спортшколы, фитнес-клубы, люди потеряли возможность полноценно заниматься кроссфитом, баскетболом, тяжёлой атлетикой — с нужным оборудованием и под руководством тренеров. Я являюсь действующим тренером по кроссфиту при фитнес-клубе «Телостроитель», и мне для поддержания формы также необходимо оборудование: штанга, гири с гантелями разного веса, короб, турник. Многие тренеры не покупают это всё и не привозят домой, потому что в любой момент могут прийти в зал, на работу, и позаниматься там. У меня дома, например, есть лишь часть нужного спортинвентаря.

Но это не главное. Для любого тренера зал и люди, которые туда ходят, — это всё-таки возможность заработать на хлеб. Для меня это не основной источник дохода, но и я сейчас верчусь как могу. Другим тяжелее, тем более что любая спортдеятельность проходит под угрозой наказания. Стали популярны онлайн-тренировки. Но для всех ли удобен такой формат? Конечно же, нет. В условиях самоизоляции нагрузка на людей, в особенности семейных, увеличилась в несколько раз. У них часто нет ни времени, ни возможности позаниматься спортом. Плюс отсутствует нужное оборудование. Где его сейчас взять, купить? Мало кто сегодня может позволит себе такую «роскошь».

Главная сила кроссфита — в социуме

Я занимаюсь кроссфитом больше трёх лет. Он умело совмещает в себе элементы гимнастики, тяжёлой атлетики, пауэрлифтинга. Кроссфит заставляет адаптироваться к самым разным нагрузкам, многих — делать то, что они до этого раньше никогда в жизни не делали. Но всё же главная его сила — в социуме, в тех ребятах, которые тренируются, соревнуются с тобой. Когда тебя поддерживают единомышленники, бороться с самим собой и увеличивать пределы собственных возможностей, достигать новых результатов становится гораздо легче. Это вдохновляет.

Сейчас, несмотря на самоизоляцию, мы стараемся не забывать своих клиентов. Всегда на связи с нашими ребятами, общаемся. Знаем про день рождения каждого, если у кого-то случилась беда, обязательно сообща поможем, поддержим. Наши ребята всегда придут на помощь друг другу, если нужно. Это очень радует, потому что такую искренность и взаимность сегодня далеко не везде встретишь. Я думаю, вместе мы выдержим эту самоизоляцию, сколько бы она ни длилась. Всегда говорил себе: «Не бьёшься — не добьёшься». И суть этих слов я сегодня стараюсь воспитать в своих клиентах. Да, сейчас мы ограничены почти во всём, но нужно адаптироваться, выполнять несложные физические упражнения дома. Те же выпрыгивания, отжимания, бурпи. Можно соревноваться друг с другом, используя Skype и другие средства связи.

Участились семейные конфликты на фоне употребления алкоголя

Как я уже говорил, тренерство для меня — это не основной заработок, а скорее хобби, но серьёзное хобби. Да, есть финансовые убытки, но пока меня спасает основное место работы. А работаю я в полиции. В последнее время нагрузка на сотрудников правоохранительных органов серьёзно увеличилась. Участились семейные конфликты, чаще всего они возникают на фоне совместного употребления спиртных напитков. Многие из своих квартир переехали в сады, поэтому расширилась ещё и география наших поездок. Я лично замечаю, что из-за самоизоляции, ограничения свободы заметно выросла агрессия у людей. Для кого-то такой режим дня, как «работа — дом», является привычным. Но тем, кто обычно ведёт более активный образ жизни, сидеть всё время дома тяжело, для них это дико. Я уже не говорю о людях, которые потеряли работу из-за коронавируса. Они ищут новые способы получения заработка, не всегда законные.

Я сам в свободное от работы время пишу планы тренировок для своих клиентов. Стараюсь периодически заниматься с гантелями и штангой, чтобы руки не забывали нагрузку. Полжизни в спорте, конечно, скучаю по постоянным тренировкам. Карантин — это сложное испытание для многих, но ведь и он когда-нибудь закончится. А вот какими мы выйдем из дома после него, в какой форме, это зависит только от нас».

Записала Евгения Музяева