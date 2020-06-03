Изолированные в Тагиле. Музыкант, видеоблогер и кинообозреватель Стас Соболев поделился своими наблюдениями и эмоциями от проведённых дома двух месяцев самоизоляции

Самый известный в Нижнем Тагиле влогер и кинообозреватель Стас Соболев, ролики которого набирают сотни тысяч просмотров и десятки тысяч «лайков», рассказал АН «Между строк», как лично его коснулись ограничения по самоизоляции, какое будущее ждёт YouTube-шоу и о чём он больше всего жалеет как рок-музыкант.

«Самое важное, конечно, деньги!»

Будучи блогером, который только и может, что издеваться над именитыми режиссёрами и их прекрасными творениями, я не особо активно живу. На море я никогда не был, в походы находился ещё в институте, в клубы не хожу, на курорты не езжу (вроде сейчас это всё и означает активную жизнь), поэтому и пандемия мою жизнь не особо сильно изменила. Турники во дворах остались, а бегать можно где угодно, благо у нас не Москва, QR-код не требуется. Хотя сказать, что я ничего не ощутил, тоже неверно.

Самое важное, конечно, деньги! Хотя и деньги тоже не проблема — не потому, что я шибко богатый, просто у меня мало потребностей. Но на старте самоизоляции кто-то скупил всю гречку в магазинах, а продавцам было лень выставлять её на прилавки каждые 10 минут. А гречку я люблю, поэтому первую неделю было сложно. Обидно, конечно, но забавно смотреть на то, что, стоило людям начать покупать только необходимое, сразу рухнула экономика. Оказывается, мировая экономика нацелена в основном на всякую ерунду, которая почему-то не так важна, как еда. Хотя тут же выяснилось, что пиво — это один из необходимейших продуктов, и даже ограничение на единовременное количество клиентов в торговом зале людей не останавливает. Зато все сразу научились самоорганизовываться в очереди и обсуждать, кто что возьмёт, «кто виноват» и «что делать». Алкоголь, оказывается, налаживает общение, даже когда ты его не пьёшь, а просто покупаешь.

Про закрытие книжных и музыкальных магазинов

Закрытие магазинов, которые не продают товары первой необходимости, — это ещё одно гениальное решение, потому что в большинство таких магазинов люди заходят не так часто, контингент их посещает один и тот же и не меняется. Но вот когда музыкальный магазин закрыт — это печально. Сидишь дома, усиленно мучаешь инструмент, появляется желание научиться играть ещё на чём-то, но раздобыть инструменты/струны/комплектующие превращается в целую проблему, особенно если ты человек, который не любит ничего заказывать, а предпочитает покупать на месте. Но сейчас это уже кончилось, так что можно расслабиться. Да и все магазинчики с товарами не первой необходимости быстро организовали всякие доставки либо выдачу заказов.

С книгами сложнее. Приходишь такой в книжный магазин, стоишь, выбираешь себе книжечку, почитываешь пару страничек — наслаждаешься. Там и в обычное время дистанцию соблюдать легче лёгкого, на весь магазин три человека. Но почему-то книги всё ещё выходят, причём за месяц вышло 300 книг про коронавирус, и где при этом их умудряются продавать? Не то чтобы хотелось их купить — куда важней, что какого-нибудь «Зверобоя» Фенимора Купера в полном издании не найдёшь, — но зато есть куча спекуляций на тему того, о чём даже вся мировая медицина ничего толком сказать не может. Можно, конечно, заказать в интернет-магазинах, но как же пощупать книжечку? Понюхать странички? Откопать какую-нибудь забытую на дальней полке книжку, которая там уже 5 лет лежит, но оказывается интересной? В этом же суть покупки книг!

Про отмену массовых мероприятий и закрытие кинотеатров

Более обидно, что отменили общественные мероприятия: мера понятная, и её, конечно же, все готовы поддержать, кроме тех, кто хотел бы выступить или посмотреть на какую-нибудь музыкальную группу. А я бы хотел выступить, и хотя некоторые концерты ещё впереди и, возможно, ещё состоятся, но ситуация в мире намекает, что нет. Даже новости по ТВ напоминают Сусанина: «Ребята, ещё тысяча метров — и выйдем на плато! Держитесь!» В итоге уже Эверест покорили, а плато не видать — за каждым новым пиком появляется следующий.

По магазинам я особо не хожу, и если мне не надо покупать что-то конкретное, то я даже в магазин не пойду, я терпеть не могу смотреть и, как говорят, прицениваться. А вот если насовсем закроется кинотеатр, будет печально. Да, добротных фильмов в год выходит всего штук десять, но кинотеатр — это один из показателей того, как в стране занимаются культурой. Как и библиотеки, но их тоже посещать нельзя, так что тут как-то тоже ничего приятного.

Стало ли больше времени благодаря самоизоляции? Нет. Отдыхать я не умею, поэтому постоянно нахожу какую-то ерунду, которой почему-то надо заняться именно сейчас. Скорее всего, «работа дурака ищет» — это про меня. В интернете огромное количество способов заработать, и если вы как-то это использовали ранее, то, скорее всего, у вас тоже ничего не изменилось.

Что изменилось в интернете

Сильно ли изменились дела в интернете? Даже если не сильно за этим делом следить, то можно просто логически подумать. Давайте подумаем: огромное количество людей сидит дома, досуг людей — это в основном просмотр ТВ, фильмов и сериалов. По ТВ мало кто что-то смотрит, ибо новые фильмы появляются на нём лишь через полгода, годные сериалы выходят редко, а ток-шоу, которые только и занимаются тем, что извлекают самые мерзотные скандалы, мало кого интересуют либо показывают засыпанные нафталином лица, которые на протяжении 30 лет видишь чаще, чем своё собственное отражение. А раз ТВ не удовлетворяет запросы, значит, всё это люди будут искать в интернете: тут тебе и фильмы свежие в любом качестве, и сериалы оперативно переводят, и даже те же ток-шоу можно найти и посмотреть онлайн. Считать, что это как-то ослабит интернет-ресурсы или уменьшит количество заработка на рекламе, как минимум необоснованно. Поэтому, если кто-то хотел позлорадствовать, мол, «сейчас кризис, поэтому первыми отвалятся все эти горе-блогеры», — спешу вас расстроить: «горе-блогеры» пропадут только вместе с интернетом. По иронии, если раньше заработок в интернете был всегда нестабильным, то сейчас он куда стабильнее, чем любая работа «в реале», что больше говорит не о том, какой интернет стал хороший, а о том, как всё остальное стало плохо.

В качестве вывода можно сказать, что из-за самоизоляции особых изменений в моей жизни не произошло, только появились некоторые неудобства, хотя я не врач, не работник общепита. Профессии, в которых реальные проблемы, можно перечислять бесконечно. Но, на мой взгляд, истинных проблем из-за коронавируса человечество ещё не ощутило: то, что уже произошло с экономикой, только первый звоночек, а настоящие проблемы и их последствия мы будем ощущать ещё 10 лет, и то в лучшем случае. Всё, что происходит в мире, меня не особо удивляет, поскольку за обстановкой я следил с самого начала и все действия правительств разных стран и общественности были предсказуемы. А вот то, что теперь интересоваться экономикой и политикой начали те, кому они раньше были безразличны, куда интереснее, и хорошего в этом столько же, сколько и плохого.