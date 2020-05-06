Изолированные в Тагиле. Как люди с активной гражданской позицией становятся волонтёрами и помогают нуждающимся в период пандемии коронавируса

«Человек с активной гражданской позицией», как себя называет 28-летний тагильчанин Дмитрий Есин. Он примкнул к движению волонтёров-медиков при Нижнетагильском отделении общероссийской общественной организации «Красный Крест» сразу, как узнал о наборе добровольцев. И вот уже второй месяц практически без выходных вместе с такими же энтузиастами с утра до вечера развозит продукты и лекарства пожилым людям, многодетным и малоимущим семьям.

«Решил, что хочу помогать нуждающимся»

Я прочитал в СМИ о наборе волонтёров для помощи пожилым людям 19 марта. Тогда и решил, что хотел бы помогать нуждающимся. В этот же день заполнил анкету на сайте, но ответа так и не получил. На следующий день я начал звонить в штаб волонтёрского движения в Екатеринбурге и узнавать подробности набора уже там. После регистрации на сайте добровольцыроссии.рф я прошёл специальное обучение для волонтёров, которые оказывают помощь людям при пандемии коронавируса. Потом я решил, что нужно брать инициативу в свои руки. У меня активная гражданская позиция и есть огромное желание помогать людям, поэтому я связался с координатором волонтёров-медиков по Свердловской области и вот уже месяц работаю при местном штабе.

«Безопасность прежде всего!»

Как видно по фотографиям, нам в штабе выдали специальные комбинезоны, перчатки, маски и даже очки, поэтому риск заразиться инфекцией самому и заразить других заметно снижается. Комбинезоны регулярно стираются и обрабатываются ультрафиолетом. К тому же каждый раз перед поездкой по заявкам у нас измеряют температуру и проводят инструктаж по мерам безопасности. Насколько я знаю, за нашим штабом закреплено чуть более 50 волонтёров и порядка 30 водителей. Можно сказать, что в данный момент недостатка в автомобилях или в людях нет. Когда я пришёл в штаб, там было всего две бригады, а сейчас одна основная и несколько, как мы говорим, переменных. Я закреплён в основной бригаде. Автомобили нам выделяют как общественные организации, политические партии, администрация Нижнего Тагила, так и неравнодушные граждане вроде поискового отряда «Скорпион» и активистов общественного объединения «Чистый Урал».

«Реакции от людей только позитивные»

По этим номерам можно позвонить и оставить свою заявку. 8 (800) 200-34-11 — это федеральный номер. Ваше обращение ставится в очередь, его перекидывают в область, и уже региональный штаб распределяет по городам. Местные волонтёры делают контрольный звонок, уточняют информацию и только потом выезжают на адрес. Ответные реакции от людей только позитивные, некоторые даже пытаются нас как-то отблагодарить материально, но нам что-то принимать категорически запрещено. Заказывают в основном продукты и предметы первой необходимости: молоко, хлеб, картошку, лекарства. Кстати, продуктовые магазины и аптеки пошли нам навстречу и разрешили разместить у себя информационные листки с номерами телефонов соцзащиты и волонтёров для такой категории граждан. Кроме заявок по покупке продуктов, лекарств, оплаты услуг ЖКХ для пожилых людей и инвалидов, мы ещё развозим продуктовые и хозяйственные наборы лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Если брать очень усреднённо, то в день мы посещаем 10 адресов по обычным заявкам и до 15 адресов по продуктовым наборам. У каждого волонтёра в обязательном порядке есть бейджик, на котором написаны его фамилия, имя, отчество, «волонтёр-медик», наименование организации и печать. К тому же волонтёр обязан иметь при себе паспорт для подтверждения личности.

«Здоровье людей важнее денег»

Если хотите узнать моё мнение насчёт самоизоляции, то я скажу, что можно как угодно к этому относиться, но я понимаю, что это делается на благо россиян. Да, бизнес терпит колоссальные убытки, но жизнь человека важнее денег. До всей этой истории с коронавирусом я работал менеджером по продажам. Нас изначально было 15 человек, но владельцу пришлось сократить штат до шести, поэтому мне пришлось уволиться, теперь я подрабатываю тем, что помогаю студентам с написанием курсовых и дипломов. Но зато есть время заниматься волонтёрской работой.