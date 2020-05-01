Изолированные в Тагиле. Руководитель местного «Красного Креста» рассказала о самом трудном времени за 10 лет существования организации

Волонтёры Нижнетагильского отделения общероссийской общественной организации «Красный Крест», студенты-медики уже больше месяца работают с утра до вечера без выходных. Каждый день волонтёры развозят продукты, лекарства пожилым людям, многодетным и малоимущим семьям по 50–100 адресам. По словам руководителя местного отделения «Красного Креста» Валентины Шишкиной, с таким объёмом работы она столкнулась впервые за 10 лет существования организации. Вот её монолог.

«Они молодцы, без них мы бы не справились»

У нас есть несколько взрослых добровольцев, которые изъявили желание помочь, но большая часть волонтёров — это студенты-медики. Всего около 30 человек. Ещё примерно столько же волонтёров-водителей — простых тагильчан, которые ежедневно тратят свои бензин, время, чтобы развозить продукты. Они молодцы, они очень нам помогают, без них мы бы не справились.

Почему люди соглашаются ездить по домам во время пандемии коронавируса? Их никто не заставлял. Это по велению души происходит — у этих людей есть огромное желание помочь. Мы бросили клич среди своих студентов, откликнулись ребята, которые хотят делать добро и понимают, что это нужно. У нас есть ребятки, которые работают, а после дежурства идут «волонтёрить».

Как они мне рассказывают, когда видишь счастливые глаза людей, которым привезли адресную помощь, столько позитива получаешь сразу, что его хватает надолго. Взрослые волонтёры тоже кланяются и говорят: большущее спасибо, что мы включены в эту работу, мы видим отдачу от людей. Нам бабушки отзваниваются, благодарят, хвалят ребят, которые по их просьбе и мусор могут вынести, и воды купить.

Но, конечно, есть люди, которые всем недовольны. Они считают, что к ним должны приехать сразу после звонка. Некоторые возмущаются, что им не привозят продукты бесплатно, а мы ведь не только гуманитарную помощь развозим, но и принимаем заявки от управления соцполитики по доставке продуктов пожилым людям, у которых нет родственников.

О принципах волонтёрской работы

С 27 марта мы дежурим ежедневно, включая субботу и воскресенье, с 10 до 18 часов. В день бывает по 50–100 заявок. Ребята ездят не только по Нижнему Тагилу, но и в Уралец, Черноисточинск, Висим, Монзино. Они привозят лекарства по льготным рецептам, продукты покупают, оплачивают коммунальные услуги. Мы договорились с руководителем тагильского отделения Почты России, чтобы наших волонтёров принимали без очереди, когда они получают посылки или оплачивают квитанции.

Заявки на выезды поступают по-разному. Иногда с нами напрямую связываются пожилые люди, которым нужно попасть к окулисту, неврологу, другим специалистам. У нас есть договорённости с главными врачами поликлиник, чтобы они отправляли к пожилым людям домой своих специалистов.

Мы получаем заявки от Общероссийского народного фронта, от центров социального обслуживания населения, от управления соцполитики, в которое люди обращаются по номерам круглосуточной горячей линии.

На днях в Нижний Тагил пришло около 10 тысяч продуктовых наборов от Фонда святой Екатерины. Будем развозить их пенсионерам и многодетным семьям.

О защите от коронавируса

В начале были трудности с защитными средствами. Мы даже покупали маски и перчатки на свои деньги, а цены на них очень быстро взлетели. Если в начале пандемии мы покупали набор перчаток за 300 рублей, то уже через неделю такой же набор стоил 800 рублей. Сейчас маски, перчатки и антисептики для нас закупили ОНФ и региональное отделение «Красного Креста». Также многоразовыми масками нам помогли тагильские предприниматели.

Каждый волонтёр должен менять маску и перчатки после посещения каждого человека. Недавно ОНФ обеспечил нас защитными комбинезонами, которые стираются в конце каждого дня и проходят обработку под ультрафиолетовыми лампами.

Я занимаюсь координацией работы организации, но тоже иногда выезжаю, когда заказов много, а все волонтёры заняты. За себя скажу: я не боюсь заразиться, потому что у нас есть необходимые средства защиты. Ну и конечно, самое главное — верить, что всё будет хорошо!

Об отзывчивости тагильчан

Около 10 лет в Тагиле существует «Красный Крест», и сейчас у нас самая напряжённая работа за всё время. Как правило, мы помогали другим городам, в которых произошли несчастья, — помогали Крымску, Иркутску. Тагил вообще ставил рекорды — например, для пострадавших в Приамурье горожане собрали более 9 тонн гуманитарной помощи. Мы все города затмили! Помогал Тагил и переселенцам из ДНР и ЛНР. Люди приехали в конце августа без одежды, вещей, мы всех встретили, всех одели. Потом детей в школу помогли собрать. Тагильчам ещё раз хочу сказать большое спасибо за ту помощь, которую они оказывают.

Если вы хотите сегодня помочь людям, оказавшимся в сложной ситуации из-за коронавируса, вы можете оставлять продукты в корзинах для благотворительной помощи в магазинах «Мегамарт», с которым мы проводим совместную акцию.