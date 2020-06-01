Изолированные в Тагиле. Фельдшер городской скорой помощи — о работе в инфекционной бригаде в разгар пандемии коронавируса

26-летний Гурбан Хубалиев работает фельдшером на станции скорой медицинской помощи в Нижнем Тагиле всего второй год. На время пандемии коронавируса его линейную бригаду перепрофилировали в инфекционную. Для работы с пневмониями и коронавирусом на станции старались подобрать ребят покрепче, с хорошим иммунитетом. Перед одним из своих выездов к больному с подтверждённым COVID-19 Гурбан встретился с журналистом АН «Между строк» и рассказал о жаре в противочумном костюме, реакции тагильчан на приезд инфекционной бригады и напряжённом графике.

В инфекционных бригадах работают люди с хорошим иммунитетом

Адресов, на которые приходится выезжать, однозначно стало больше. Именно вирусных, связанных с пневмониями, ОРВИ и коронавирусом. Нагрузка в этом плане увеличилась. Я до этого работал в дежурной линейной бригаде. Но из-за распространения коронавируса нас перепрофилировали. Назначили для работы с вирусами.

«Гурбан — грамотный, молодой и крепкий мужик, — вклинивается в разговор с фельдшером главный врач скорой помощи Сергей Безбородов. — Мы старались подобрать для работы в инфекционных бригадах людей поздоровее, с хорошей иммунной системой. Есть ведь люди, у которых с сердцем проблемы, астматики или гипертоники. Зачем нам их толкать в это пекло?»

С другой профессией себя не ассоциирую

Конечно, мы боимся заразиться коронавирусом, риск есть. Но мы все меры предосторожности соблюдаем, барьерные средства индивидуальной зашиты используем, костюмов противочумных у нас хватает. На ОРВИ и пневмонию выезжаем в одном обмундировании, на коронавирус, а также к контактным — в другом. Надеваем форму, перчатки, бахилы, шапочки, респираторы и очки. Сами анализы на коронавирус тоже сдаём, делаем это раз в 7 дней. Сегодня вот, например, сдавали.

А вообще если бы я каждый раз прям боялся заразиться чем-нибудь, то не стал бы работать фельдшером скорой помощи. Можно ведь и гепатитом заразиться, и туберкулёзом. Бывало, что человека с пневмонией в больницу привозил, а у него потом ковид выявляли. Но кто, если не мы, будет всем этим заниматься, больным помогать? Я на станции сначала практику проходил, сейчас вот работаю. С другой профессией я себя не ассоциирую.

Работать в противочумных костюмах очень тяжело

На то, чтобы одеться в защитный костюм, на станции приходится потратить от 5 до 15 минут. Иногда меньше. Стараемся быть более мобильными, экономить время.

Работать в противочумных костюмах, конечно, очень тяжело. Если бы вы сами надели на себя такой костюм, то поняли бы, почувствовали, каково это. Форма тяжёлая, а сейчас ещё и лето, в ней особенно жарко. Работаешь весь мокрый, да ещё в респираторе и очках.

Чаще попадаются больные со средней степенью тяжести коронавируса

Все по-разному реагируют на наш приезд. Встречаются люди и в алкогольном опьянении, и те, кто агрессивно себя ведёт. В таких случаях мы стараемся поговорить с ними, успокоить, объяснить, что их необходимо обследовать и что сейчас действуют особые меры предосторожности. Когда больше вызовов, сложно сказать, потому что иногда утром неспокойно, иногда ночью не передохнуть.

Мы сами, конечно, не определяем, ковид у больного или нет. Если у человека серьёзные симптомы ОРВИ или пневмония, везём его в первую горбольницу на Вагонке. Там его обследуют, делают компьютерную томографию лёгких, берут мазки. В случае положительного результата такого человека потом перенаправляют в инфекционную больницу.

Чаще мы застаём больных с коронавирусом средней степени тяжести. Бывает, что человека уже беспокоит одышка, у него низкая сатурация (насыщение крови кислородом. — Прим. ред.). Тогда мы сразу подводим кислород, на нём поднимаем сатурацию больному, его состояние нормализуется. Тяжёлые нам ещё не попадались, тьфу-тьфу-тьфу.

Стараюсь лишний раз никуда не выходить

Сейчас нагрузка большая, после работы даже никуда выходить не получается. Отработал — домой и спать. Да и не до прогулок сегодня. Коронавирус распространяется, режим самоизоляции введён, а у нас ещё и профессия такая непростая. Поэтому я сам стараюсь никуда лишний раз не выходить. Родители у меня тоже все меры предосторожности соблюдают: когда дом покидают, обязательно надевают маски. Дома и на работе антисептиком всё обрабатывается.

Я стараюсь сохранять хороший настрой. Несмотря на большую загруженность, не забывать про обед и ужин. Конечно, они не в одно и то же время — можно пораньше пообедать, можно попозже. Перерывы ненормированные, но это всё издержки профессии, не можем же мы бросить пациента и идти кушать.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».