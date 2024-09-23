Избивших мужчину в Нижнем Тагиле подростков отправят в СИЗО для малолеток 

Сегодня, 23 сентября, в Тагилстроевском районном суде были рассмотрены три административных иска о помещении подростков, избивших мужчину, в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МУ МВД «Нижнетагильское». Поводом для подачи послужил отказ в возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ в связи с недостижением возраста уголовной ответственности.

Напомним, 28 июля этого года на улице Хохрякова подростки организованной группой избили проходящего мимо незнакомого мужчину. Нападающие сначала повалили потерпевшего на землю, а после толпой пинали уже лежачего человека. Отбить от агрессоров товарища смог проходящий мимо знакомый тагильчанина. За происходящим наблюдала девочка из компании несовершеннолетних друзей.

Иск о помещении подростков в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей на 30 суток был удовлетворён Тагилстроевским районным судом в полном объёме. Решение суда в законную силу не вступило.