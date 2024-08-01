В Нижнем Тагиле на Тагилстрое группа подростков избила мужчину (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле на улице Хохрякова 28 июля подростки организованной группой избили проходящего мимо незнакомого мужчину. На видео, опубликованном в паблике «Инцидент Нижний Тагил», видно, как нападающие сначала валят на землю потерпевшего, а после пинают толпой ногами уже лежачего мужчину. Отбить от агрессоров товарища смог проходящий мимо знакомый тагильчанина. Всю ситуацию наблюдала девочка из компании несовершеннолетних друзей.

«Произошёл этот дичайший случай 28 или 29 июля 2024 года на Тагилстрое. Понять не могу, куда катится этот мир... что будет дальше с этими детьми, которые растут такими жестокими отморозками», — пишет подписчица сообщества «Инцидент Нижний Тагил».

Сейчас по инциденту с избиением проводится проверка в отделе полиции № 19.

«В полицию Нижнего Тагила никто по данному факту не обращался. На данный момент этот материал зарегистрирован, в отделе полиции 19 МУ МВД России “Нижнетагильское” организована проверка, устанавливаются личности потерпевшего и подростков», — пояснили журналисту АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

После публикации в СМИ Следственный отдел по Тагилстроевскому району возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое с применением насилия к гражданам группой лиц). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 7 лет лишения свободы.

«В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий по сбору и закреплению доказательств. Проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, выполняются иные процессуальные действия, по итогам которых произошедшему будет дана надлежащая правовая оценка», — пояснили в ведомстве.