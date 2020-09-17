«Избивали прикладами, вставали ногами на голову»: в Белоярском силовики жёстко задержали посетителей кафе

Вечером в воскресенье отряды ОМОНа и СОБРа, оказывающие поддержку отряду полиции по борьбе с организованной преступностью, жёстко задержали около сорока посетителей кафе «Привал» возле посёлка Белоярского, со ссылкой на пострадавших от действий силовиков пишет E1.ru.

Несмотря на то, что люди после такой силовой обработки получили ушибы и переломы, никто перед ними не извинился, причину задержания также никому не объяснили.

«Машин десять приезжает, и сразу выскакивают и просто всех кладут прямо на землю, начинают избивать, долбить прикладами. Кто голову поднимал — ему ногой на голову вставали. Положили всех без разбору — и посетителей кафе, и тех, кто в машинах рядом сидел, спал. Тех, кто в гостинице в номерах был, тоже вытаскивали на улицу и кидали на асфальт. Несколько человек успели убежать, остальным досталось по полной», — рассказал очевидец.

Ещё несколько пострадавших рассказали, что часть людей отводили за «Газель» и били там. Все опрошенные утверждают, что никакого криминала до приезда спецслужб не происходило — было спокойно, люди отдыхали и были безоружны, никто из посетителей или персонала не пытался оказывать сопротивление.

«Это какое-то издевательство, за что такое отношение? Я не преступник, нормальный семейный человек, не был судим, ничего не делал плохого, сидел отдыхал», — возмущается один из пострадавших.

Потом порядка 38 человек погрузили в «Газели» и отвезли в отдел полиции «Заречный», где всех посадили на корточки и держали до утра. Всех, кто пытался изменить позу, били. Со всех по очереди взяли объяснения, но никому не объяснили причину задержания. После того как задержанных отпустили — это было уже в пять утра, — многие обратились в больницу.

«У одного рука сломана, у другого перелом ребра. У меня тоже подозрение, что, когда били в спину прикладом, что-то сломали, дышать трудно, завтра поеду снимок делать», — рассказал ещё один очевидец.

Силовики полностью обыскали кафе, поднимались на крышу. Что хотели найти — неизвестно. По словам администраторов, ничего противозаконного они в итоге так и не нашли. Стоит отметить, что вытаскивали и задерживали только мужчин. Девушек, которые пришли провести вечер со своими спутниками, не трогали. Били и укладывали на землю только их кавалеров.

По словам одного из посетителей кафе, Александра, приезд силовиков может быть связан с действиями одного из посетителей кафе, бывшего сотрудника ОМОНа Ивана Денисова — он был пьян, лез драться и провоцировал посетителей на конфликт. Однако, поскольку сам Иван был внушительной комплекции и подготовки, никто не хотел принять его вызов и выйти помериться силой один на один. Тем более что за день до этого он на глазах у посетителей уже ударил человека в этом же кафе, и тот упал. Охрана ограничилась тем, что с помощью гостей заведения вывела пьяного Денисова из заведения. После этого он, по словам очевидцев, якобы обещал позвонить кому-то в город и «разобраться» с местными. Версию Александра подтвердили ещё несколько человек, всем им Денисов публично и в телефонных разговорах угрожал и звал драться.

Ещё один мужчина рассказал, что видел Ивана Денисова в отделе полиции, он ходил вместе с полицейскими и указывал на некоторых задержанных. Свидетель не исключает, что Иван написал заявление. Об Иване Денисове известно, что он работает по контракту в военной комендатуре Белоярской АЭС. Связаться с ним и спросить его мнение на момент публикации не удалось.

Сами потерпевшие пока боятся обращаться в полицию. Они не верят, что ответственных накажут, и не хотят, чтобы у них и их семей начались какие-то проблемы.

«В соответствии с действующим законодательством сотрудники спецподразделения оказывали содействие полиции в проведении профилактических мероприятий, организованных ГУ МВД по Свердловской области. Лицо с указанной в запросе фамилией и именем [Иван Денисов] отношения к подразделениям территориального управления ведомства не имеет», — заявили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Начальник пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых также прокомментировал инцидент.