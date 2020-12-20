Избивал, забирал пенсию и морил голодом. В Челябинске внук два года издевался над своей бабушкой

В Челябинске возбуждено административное дело на внука, который два года избивал и морил голодом свою 63-летнюю бабушку. Сейчас женщина находится в больнице с истощением и черепно-мозговой травмой.

О случившемся сообщил телеграм-канал Mash. Мужчина переехал к бабушке после того, как его мать попала в тюрьму. Как рассказали соседи, он отбирал у бабушки всю пенсию, морил голодом и избивал.

«Она всё время боялась идти домой. Она до последнего сидела на улице, поскольку боялась внука. Полиция приходит, я рассказываю, что её избивает внук, что она боится домой идти, они начинают её спрашивать, чтобы всё записать, а она говорит: “Я упала, ударилась об стол”. Ну они так и записывают», — рассказывает соседка женщины.

Внук же утверждает, что кормил и поил женщину. Полиция в Челябинске возбудила административное производство в отношении мужчины. Ему вменяют статью 6.1.1 «Побои», сообщили URA.ru в ведомстве.