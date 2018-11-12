Избирком утвердит итоги выборов в Хакасии после рассмотрения всех обращений

Избирком Хакасии утвердит официальные итоги выборов главы региона, на которых победил Валентин Коновалов (КПРФ), в течение десяти дней, сообщил ТАСС председатель регионального избиркома Александр Чуманин.

«Итоговый протокол пока не подписан, он будет подписан после рассмотрения всех обращений. По закону мы должны это сделать в течении десяти дней, но мы не будем тянуть, а сделаем это оперативно»,— заявил он.

По словам Чуманина, всего в день голосования в комиссию поступило 19 обращений, грубых нарушений избирательного законодательства не зафиксировано.

По итогам второго тура, который прошёл 11 ноября, через два месяца после проведения первого тура, победил единственный кандидат — 30-летний Валентин Коновалов от КПРФ. Для победы ему нужно было набрать более 50% голосов избирателей, после обработки 100% протоколов он набрал 57,5% голосов.

Перед вторым туром, который сначала был назначен на 23 сентября, все остальные кандидаты — экс-глава региона Виктор Зимин («Единая Россия»), Андрей Филягин («Справедливая Россия») и Александр Мяхар («Партия роста») — сняли свои кандидатуры. Зимин также ушёл в отставку, а врио главы региона был назначен замминистра по делам Северного Кавказа Михаил Развожаев.

В первом туре Виктор Зимин набрал 32,42% голосов, уступив Валентину Коновалову, получившему 44,81%.