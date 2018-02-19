Избирком Нижнего Тагила создал для увеличения явки фильм о выборах

Сотрудники Нижнетагильской избирательной комиссии и городского исторического архива в преддверии выборов президента РФ 18 марта 2018 года сделали 20-минутный фильм о том, как в разные годы тагильчане избирали глав государства. Идея создания ролика принадлежит местному избиркому. Никакой агитации в нём, по словам председателя комиссии Лидии Брызгаловой, нет.

«Цель — пробуждение интереса, разъяснительная и информационная работа. Мы вообще работаем только с конкретными фактами и цифрами, как вы успели заметить. Это же история, а все эти исторические моменты повышают интерес и к настоящему. Молодёжи интересно будет узнать какие-то новые исторические факты, людям старшего поколения будет интересно посмотреть на тех людей, за которых они голосовали в своё время. Всем интересно, как активно мы участвовали на протяжение прошлых лет в выборах президента, а участвовали мы, к слову, всегда очень активно», — рассказала АН «Между строк» Лидия Брызгалова.

На этой неделе ролик, который в избиркоме называют «электронной выставкой об истории выборов президента РФ в Нижнем Тагиле», будет опубликован на официальном сайте комиссии, а также в социальных сетях.

«Мы уже показываем фильм нашим участковым комиссиям — они должны знать историю, организовывая выборы в этом году. Молодёжи будем показывать», — отметила председатель избиркома.

Дополнительно никакие бюджетные средства на создание фильма, по словам Брызгаловой, потрачены не были.

Напомним, 18 марта 2018 года пройдут выборы президента РФ. Центральная избирательная комиссия уже презентовала предварительный макет бюллетеня для выборов главы государства. В бюллетене указаны 8 имён: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский, их фамилии расположены в алфавитном порядке.