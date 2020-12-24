Из здания МИД в Москве пропала коробка из-под водки с 1 млн долларов

Из главного здания Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве вынесли 1 млн долларов, сообщает РЕН ТВ. Преступление было совершено ещё в конце 2019 года, но его подробности стали известны только сейчас.

По информации телеканала, похищенные деньги были частью 1,5 млн долларов, полученных российским МИДом наличными за консульские услуги от Ирана. Они были доставлены в Москву диппочтой. Деньги находились в двух пакетах и коробке из-под водки «Абсолют», опечатанных сургучными печатями с гербом. 29 ноября 2019 года валюта была внесена в кабинет ведущего специалиста-эксперта валютно-финансового департамента ведомства Натальи Агальцовой.

Большая часть средств исчезла в период с 16 по 19 декабря. Проведённая комиссией ревизия показала недостачу 1 066 638 долларов.

Агальцова была задержана и допрошена. На допросе она заявила, что обнаружила несовпадение сумм, когда, вопреки инструкциям, в одиночку вскрыла коробку из-под водки. По её словам, в коробке только верхний слой составляли пачки со 100-долларовыми купюрами, а ниже лежали «куклы» — 100-долларовые купюры лежали сверху пачек, а внутри были по одному доллару. Ещё ниже, утверждала Агальцова, лежали пачки купюр исключительно по одному доллару. Из-за этого она запаниковала.

Недостачу женщина решила покрыть за счёт средств из кассы, своих накоплений (200 тысяч долларов) и кредита в 3 млн рублей. Однако в банке ей отказали, и Агальцова, по её словам, решила свести счёты с жизнью, но попытка оказалась неудачной.

В рамках расследования был также задержан сожитель Агальцовой, он проходит по делу как свидетель. Сама же сотрудница МИДа находилась в СИЗО до августа 2020 года, затем её перевели под домашний арест. Местонахождение похищенных денег по-прежнему остаётся неустановленным.