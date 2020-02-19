Из-за запрета на въезд китайцев в Россию турбизнес потеряет более 30 млрд рублей

За два месяца ограничений на поездки граждан Китая в Россию из-за коронавируса российский туристический бизнес потеряет почти 3 млрд рублей, со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР) пишет «Коммерсантъ». В случае, если запрет не будет снят до лета, потери составят свыше 31 млрд рублей.

Накануне из-за вируса Россия временно запретила въезд в страну гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Пропуск через российские границы приостанавливается с полуночи 20 февраля. Общее число заболевших в мире на сегодня составляет 75,2 тысячи человек, погибли более 2 тысяч человек, выздоровели 14,3 тысячи.

«При средней стоимости тура (наземное обслуживание без авиаперевозки) на одного туриста из КНР в размере $500 (усреднённый показатель) только в феврале российские туроператоры по въездному туризму недосчитались дохода в размере минимум 1,4 млрд рублей», — говорится в сообщении АТОР.

Ожидалось, что в марте доходы от китайских туристов также составят как минимум 1,4 млрд рублей.

«При негативном варианте развития событий китайские группы не вернутся в Россию и в летнем сезоне. Потери отрасли въездного туризма (без учёта трат китайских туристов во время тура) в этом случае могут составить 31,2 млрд рублей неполученных доходов за май — сентябрь», — сообщил АТОР.

По данным ассоциации, в 2019 году в Россию с туристическими целями приехали 1,5 млн граждан Китая, из них по безвизовому каналу — 1,2 млн (из них 750 тысяч приехали в Москву и Санкт-Петербург). Не менее 75% всего турпотока из Китая приходится на период с мая по сентябрь. По данным ассоциации, в низкий сезон — с января по май — в Россию через туроператоров приезжали около 40 тысяч китайских групповых и индивидуальных туристов в месяц. В 2020 году предполагался прирост на уровне как минимум 10%.