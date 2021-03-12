Из-за закрытия моста на улице Циолковского в детских садах откроют дежурные группы для детей сотрудников НТМК

Из-за закрытия моста на улице Циолковского в детских садах появятся дежурные группы для детей сотрудников НТМК. Сейчас в дошкольных учреждениях проводят опрос родителей, которые будут вынуждены с 1 апреля приезжать на работу на час раньше.

По данным TagilCity, в МАДОУ «Радость», куда ходят большинство детей сотрудников НТМК, дежурные группы будут работать с 6:00. В МАДОУ «Маячок» пока ждут информацию от управления образования Нижнего Тагила.

«У нас мало детей, родители которых работают на НТМК. По необходимости будем решать эти вопросы», — рассказала директор Надежда Давыдова изданию TagilCity.ru.

В остальных дошкольных объединениях изучают потребности тагильских семей, после чего в садиках решат, будет ли изменён график работы.

Напомним, с 1 апреля ЕВРАЗ НТМК, в том числе коксохимическое производство, в связи с закрытием моста на улице Циолковского перейдёт на новый график работы. Рабочий день у металлургов будет начинаться с 7:00 вместо 8:00, все последующие смены — аналогично, на час раньше.