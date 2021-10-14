Из-за вспышки африканской чумы из колоний Нижнего Тагила изымают свиней

Из колоний № 6 и № 12, расположенных в Нижнем Тагиле, по распоряжению губернатора Свердловской области изымают свиней, причина мер — вспышка африканской чумы, пишет ЕАН.

Согласно документу, департамент ветеринарии должен забрать свиней и полученную от них продукцию на территории колоний, а также в хозяйствах, находящихся в прилегающих зонах. Владельцам животных положена компенсация ущерба.﻿﻿﻿﻿

Напомним, в колониях, где обнаружен очаг африканской чумы, выращивают почти 400 голов свиней. После обнаружения опасного заболевания в радиусе 10 км вокруг каждой угрожаемой зоны ввели карантин — на эту территорию запрещается ввозить свиней и вывозить их, также под запретом организация ярмарок и выставок с привлечением животных. Ограничения будут действовать до 10 декабря.

До этого Куйвашев подписал постановление о режиме ЧС из-за вспышки африканской чумы на территориях Камышловского муниципального района, Камышловского, Пышминского городских округов, а также в Сухом Логу и Богдановиче. Очаги заболевания также выявили в Нижнем Тагиле.