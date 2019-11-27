Из-за возможной утечки микрорайон Северный в Нижнем Тагиле остался без газа

Сегодня, 27 ноября, микрорайон Северный Дзержинского района Нижнего Тагила остался без газа. Как сообщили АН «Между строк» местные жители, в настоящее время представители компании «Газэкс» проводят работы возле дома № 21 по улице Щорса.

«По словам представителя компании, при проведении регламентных работ было замечено небольшое отклонение от базовых параметров. Поэтому было принято решение отключить подачу газа. В настоящее время все работы завершены, и через два часа газ поступит в квартиры тагильчан», — пояснили АН «Между строк» в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.