Из-за сильного тумана в аэропортах Москвы задержали более 100 рейсов

Утром 31 августа в московских аэропортах из-за сильного тумана задержали вылет более 100 рейсов. Ещё как минимум 11 были отменены.

По данным «Медузы», по состоянию на 9:00 (МСК) в Шереметьево задержано 73 рейса, во Внуково — 32. В аэропорту Домодедово задержали 39 рейсов и отменили 11. Данных об изменениях в расписании в аэропорту Жуковский нет.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Московской области, в субботу утром в регионе ожидается туман с ограничением видимости до 300-800 метров.