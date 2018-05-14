Из-за санкций США проекты «Роснефти» и Eni на шельфе оказались под угрозой

Американские санкции поставили под вопрос возможность сотрудничества итальянской Eni с «Роснефтью» на шельфовых проектах, со ссылкой на отчёты совместных предприятий компаний пишет «Коммерсантъ».

«Санкции США против России, введённые в сентябре 2017 года, которые предполагают наложение вторичных санкций на неамериканские компании, совершающие значительные инвестиции в российские глубоководные, арктические и сланцевые нефтяные проекты, могут воспрепятствовать Eni предоставлять достаточное финансирование для будущих операций, в том числе бурения второй разведочной скважины, что в результате может привести к остановке работы компании», — говорится в отчётности одного из СП, Shatskmorneftegaz.

Похожие данные упомянуты в отчётах двух других компаний.

Отмечается, что Eni — последний крупный западный партнёр «Роснефти», который официально ещё не отказался работать на шельфовых проектах совместно с Россией, как это ранее сделали ExxonMobil и Statoil. В 2012 году Eni и «Роснефть» договорились о разведке и разработке Центрально-Баренцевского и Федынского участков в Баренцевом море. В этих проектах Eni получила 33,33%. Согласно условиям соглашения, компания полностью оплачивает геологоразведку до момента открытия коммерческих запасов ресурсов.

В отчётности совместных предприятий говорится, что компании надеются справиться с трудностями, их план работ и бюджет на 2018 год утверждены. В «Роснефти» и Eni подчеркнули, что остаются партнёрами по шельфовым проектам и что о ликвидации совместных предприятий речи не идёт.

«Eni будет продолжать выполнять свои обязательства до тех пор, пока это будут позволять международные санкции», — отметил представитель итальянской компании.

Введённые в 2014 году санкции против российской нефтяной отрасли ограничивали поставки в Россию оборудования, однако тогда совместным предприятиям Eni и «Роснефти» удалось получить необходимые разрешения, которые действуют до сих пор. Новые санкции США вводят ограничения на финансирование проектов с участием России и, «судя по всему, оказались более эффективными». По словам собеседников издания в отрасли, фактически работа совместных предприятий приостановлена. Один из источников газеты говорит, что Eni ещё в 2017 году начала сокращать численность сотрудников СП. По сведениям другого собеседника, работники «Роснефти», прикреплённые к совместным предприятиям, возвращаются в компанию.