Из-за прилёта в Екатеринбург замглавы Минобороны на улицах города появились вооружённые люди в бронежилетах

Утром в четверг люди в военной форме, с оружием и в бронежилетах взяли в оцепление штаб Центрального военного округа, пишет E1.ru. По периметру здания также разместили несколько патрульных автомобилей ГИБДД и грузовики.

По данным издания «АиФ-Урал», активность возле штаба связана с прилётом первого зама министра обороны России, начальника Генштаба Вооружённых сил РФ Валерия Герасимова. Генерал прибыл на Средний Урал, чтобы понаблюдать за учебными сборами с участием командующих всех четырёх военных округов.