Из-за повышения НДС импортёры начали поднимать цены на алкоголь

Компания Simple, входящая в топ-5 крупнейших импортёров тихих и игристых вин в России, подняла цены на свой ассортимент, со ссылкой на её письмо в адрес клиентов и партнёров пишет «Коммерсантъ».

Своё решение представители компании объяснили изменениями на рынке, которые оказали «критическое влияние на бизнес». Прежде всего, речь идёт о повышении НДС до 20% и введении с I квартала помарочного учёта, который «существенно замедлит скорость операций и приведёт к росту операционных издержек и необходимости дополнительного финансирования». Кроме того, импортёр указал на увеличение транспортных издержек в Европе и России из-за роста цен на топливо, а также на негативную динамику рубля к мировым валютам.

Президент Simple Максим Каширин уточнил, что цены на часть продукции компания подняла на 6–8%, но в некоторых случаях повышение доходило до 20%.

«Сильнее всего мы меняли ценники на продукцию, производители которой под давлением растущего мирового спроса сами значительно поднимали цены — на 15–20%, а в отдельных случаях — до 40%», — рассказал он.

Компания Beluga Group также подняла цены в январе на 3–7% в зависимости от брендов, рассказал председатель правления Александр Мечетин. Он сослался на рост НДС и себестоимости производства. Импортный портфель холдинга Roust Рустама Тарико в среднем подорожал на 5–6% из-за валютных курсов, НДС и повышения цен со стороны поставщиков, сообщили в пресс-службе компании. В «Ладоге» цены на импортный алкоголь с 1 января поднялись на 2%. Директор по импорту компании Дмитрий Журкин прогнозирует, что они продержатся ориентировочно до марта.