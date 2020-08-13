Из-за пандемии коронавируса празднование юбилея Лисьегорской башни пройдёт в онлайн-формате

15 августа с 16:00 Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» приглашает на праздничную программу в честь 5-летия «Лисьегорской башни». В этом году из-за пандемии коронавируса праздник пройдёт онлайн, в соцсетях музея-заповедника.

«Лисьегорская башня» считается самым маленьким музеем в Нижнем Тагиле, открытие состоялось в 2015 году. В честь юбилея тагильчанам расскажут об истории музея, покажут чертежи и архивные фотографии. Также зрители узнают о том, как проходила реставрация здания и как открывали площадку.

Праздничная программа начнётся в 16:00 в группе «ВКонтакте» музея-заповедника.

Напомним, из-за пандемии культурные учреждения Нижнего Тагила были закрыты и все мероприятия проходили онлайн. Сейчас постепенно открываются музеи города, а театры возобновляют подготовку спектаклей. Открытие «Лисьегорской башни» состоится не раньше осени.