Из-за некорректной работы светофора мэрия Нижнего Тагила выплатит автолюбителю более 480 тысяч рублей за повреждённый в ДТП автомобиль 

Администрация Нижнего Тагила по решению Ленинского суда выплатит тагильчанину более 480 тысяч рублей за повреждённый автомобиль, который пострадал во время ДТП из-за неисправного светофора. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Инцидент произошёл в апреле 2022 года на перекрёстке улиц Космонавтов и Красноармейской, где столкнулись автомобили ВАЗ-2114 и Nissan X-Trail. Оба транспортных средства получили механические повреждения. Изначально виновником аварии был признан водитель отечественной легковушки. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении и выписан штраф. Однако позже постановление по делу было отменено.

«В результате расследования было установлено, что ДТП произошло из-за некорректной работы светофора. Согласно предоставленной МБУ “Сигнал-3” информации, светофорный объект, информацией которого в момент столкновения руководствовался водитель ВАЗа, работал не согласовано со светофорным объектом, которым руководствовался водитель Nissan. К административной ответственности за нарушение ПДД был привлечён водитель Nissan. Ему был назначен штраф в размере 1,5 тысячи рублей», — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Согласно заключению экспертов, стоимость восстановительного ремонта автомобиля Nissan X-Trail составила 1,32 млн рублей. Водитель иномарки обратился в Ленинский районный суд Нижнего Тагила с гражданским иском к МБУ «Центр организации дорожного движения» о возмещении материального ущерба, причинённого дорожно-транспортным происшествием. Он просил взыскать с ответчика ущерб в размере 944 тысяч рублей, расходы на проведение оценки 10 500 рублей и 12 640 рублей госпошлины.

В качестве третьего лица суд привлёк к участию в деле администрацию Нижнего Тагила, которая не заявляла самостоятельные требования относительно предмета спора. В ходе рассмотрения дела её процессуальный статус был изменен на ответчика.

«Судом была назначена судебная экспертиза, которая установила, что режим светофорного объекта на пересечении улиц не соответствовал условиям безопасности. Для водителей, двигающихся по улице Космонавтов и совершающих левый поворот в сторону улицы Черных, возникала опасность аварийной ситуации из-за заблуждения водителей, предполагающих одинаковую продолжительность основного такта. Учитывая небезопасную работу светофора, а также нарушение ПДД со стороны водителя иномарки, суд посчитал необходимым установить равную степень вины истца и ответчика», — говорится на сайте суда.

Решением Ленинского районного суда Нижнего Тагила в удовлетворении исковых требований водителя Nissan к МБУ «Центр организации дорожного движения» было отказано. При этом были частично удовлетворены исковые требования к администрации Нижнего Тагила. С неё взыскан материальный ущерб в размере 472 тысяч рублей, расходы на оплату услуг оценки — 5250 рублей и 6320 рублей госпошлины.

Администрация города не согласилась с решением и обжаловала его в Свердловском областном суде. Юристы мэрии ссылались в апелляционной жалобе на то, что полномочия в области обеспечения безопасности дорожного движения на территории муниципального округа осуществляет МБУ «Центр организации дорожного движения». По их мнению, именно оно не обеспечило безопасный режим работы светофора, переданного учреждению на праве оперативного управления.

«Рассмотрев материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда пришла к выводу, что довод жалобы администрации о том, что она является ненадлежащим ответчиком, опровергается установленными по делу обстоятельствами и представленными в материалы дела доказательствами», — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Свердловский областной суд оставил без изменений решение Ленинского районного суда Нижнего Тагила. Администрации города предстоит выплатить истцу 483 570 рублей.