Из-за нехватки врачей сожгут исправительную колонию в Ивделе. Заключённых уже перевели в Нижний Тагил

Из-за нехватки врачей будет уничтожена лечебно-исправительная колония на севере Свердловской области, пишет Ura.ru.

«Речь идёт о ЛИУ-58, расположенной почти в 100 километрах от Ивделя. В этой колонии содержались больные туберкулёзом. Их необходимо лечить, но из медперсонала работали только медсёстры и фельдшеры, не было ни одного врача. Это недопустимо, но проблема персонала есть, врачи не хотят ехать в такую глушь. Места там глухие, автодороги через тайгу нет, можно добраться только по железнодорожной ветке», — рассказал начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

По его словам, ЛИУ-58 — небольшая колония, рассчитанная на 200 человек. Всех осуждённых уже перевели в ЛИУ-51 в Нижний Тагил, где есть врачи и условия для лечения. Деревянные строения, где жили больные туберкулёзом, по санитарным нормам должны быть уничтожены — их сожгут. Тайга находится на некотором расстоянии от колонии, поэтому угрозы возникновения лесного пожара нет.