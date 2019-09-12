Из-за лжегазовиков в Екатеринбурге чуть не взорвался дом

В доме на Анри Барбюса, 15 в ночь на 12 сентября из-за действий неизвестных, представившихся сотрудниками газовой службы, мог произойти взрыв, со ссылкой на представителей «Екатерибурггаза» пишет E1.ru.

Накануне на двери подъезда было размещено объявление от некой компании «Свердловскгаз» о том, что будет проведён осмотр и замена газового оборудования, жильцов просили обеспечить доступ в квартиры.

«Объявление внешне очень походит на то, что обычно размещают сотрудники АО "Екатеринбурггаз". Я не обратила внимания на то, что название организации совсем другое. Специально отпросилась с работы, чтобы в указанные часы быть дома, пустить газовиков и не подводить соседей своим отсутствием», — рассказала позже одна из жительниц дома.

Неизвестные люди пришли в квартиру, попросили предъявить абонентскую книжку, убедили девушку в том, что надо срочно заменить кран и шланг, за работу ей пришлось выложить 2900 рублей. Ночью девушка проснулась и почувствовала сильный запах газа — он со свистом выходил из нового шланга. Жительница дома вызвала аварийную бригаду «Екатеринбурггаза».

«Через 17 минут специалисты аварийной бригады уже были в квартире и устраняли утечку газа. Как оказалось, шланг были установлен с грубыми нарушениями, газ проходил через множественные трещины», — рассказали сотрудники газовой службы.

В компании ещё раз напомнили, что нужно быть бдительными и не пускать лжегазовиков в дома. В Екатеринбурге и области регулярно случаются истории, когда под видом работников газовых служб мошенники проникают в дома и продают непонятное оборудование жильцам. Риск не только в том, что люди переплачивают за оборудование, которое вовсе не нужно менять, но и в том, что это делают непрофессионалы, что может привести к трагедиям.