Из-за короткого замыкания в пожаре под Нижним Тагилом погибла 83-летняя женщина

Днём 19 декабря на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о возгорании в частном доме в посёлке Черноисточинск. На место выехали 4 пожарные машины и 11 спасателей, однако при тушении огня они обнаружили безжизненное тело 83-летней женщины.

«В течение последнего месяца её самочувствие ухудшилось и пенсионерка не могла справляться с домашним хозяйством самостоятельно. К ней ежедневно приходили родственники: топили печь, готовили пищу», — рассказали в отделе надзорной деятельности МЧС.

В ведомстве добавили, что в день возникновения пожара приходил внук. Он затопил печь и пошёл в магазин за продуктами. Возвращаясь назад, мужчина увидел, что дом горит, и вызвал пожарных.

Площадь пожара составила 110 кв. метров, огонь уничтожил надворные постройки, кровлю, перекрытие дома. По факту пожара организована проверка. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в надворных постройках.