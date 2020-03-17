Из-за коронавируса в России могут приостановить строительство дорог

Правительство может профинансировать план по борьбе с коронавирусом и его последствиями за счет приостановки крупных строек, в том числе автомобильных дорог, со ссылкой на федерального чиновника и близкий к кабмину источник пишут «Известия».

По словам собеседников, расходы российского бюджета придётся перераспределить из-за изменений в развитии мировой экономики, в частности — снижения спроса на перевозки. Таким образом, строительство новых дорог не потребуется, пока не восстановится вся экономика.

«Какой будет структура спроса на товары российского экспорта? Когда восстановится Китай? Куда он бросит ресурсы? Сказать пока невозможно. Вряд ли мы в ближайшее время будем возить туда те же металлы или уголь в прежних объёмах», — объяснил федеральный чиновник.

Источники издания добавили, что от отсрочки по выплате дивидендов госкомпаний на полгода, о которой ранее стало известно, в правительстве отказались.

Накануне, 16 марта, стало известно, что российское правительство подготовило план поддержки российской экономики на фоне распространения коронавируса: он включает в себя создание антикризисного фонда в 300 млрд рублей и предполагает поддержку бизнеса, регионов, госкомпаний и населения. Документом предусматривается возможность компенсации доходов людей, находящихся на карантине, за счёт работодателей и больничных листов. Туристический бизнес и авиабизнес получат налоговые каникулы. Малому и среднему бизнесу могут дать квартальную отсрочку для выплаты налогов. Госкомпаниям дадут отсрочку до полугода для выплаты дивидендов.

По последним данным, число заражённых коронавирусом COVID-19 в мире превысило 169 тысяч человек в 146 странах. Погибли 6,6 тысячи человек, вылечились 77 тысяч. В России подтверждены 93 случая коронавирусной инфекции. Всемирная организация здравоохранения ранее объявила вспышку COVID-19 пандемией.