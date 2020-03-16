Правительство создаёт новый антикризисный фонд на 300 млрд рублей

Российские власти создают антикризисный фонд на 300 млрд рублей — его средства пойдут на оказание помощи россиянам, оказавшимся в карантине, а также компаниям, у которых наблюдаются существенные потери в связи с распространением коронавируса, пишут «Ведомости».

По данным издания, деньги в фонд будут поступать за счёт оптимизации бюджетных расходов. Федеральные чиновники будут распределять их между теми, кто по не своей воле оказался в карантине, безработными, а также на производство тест-систем по выявлению новой инфекции. Из фонда также будут выделять кредиты регионам, которые выполняют планы развития экономики.

«Компаниям малого и среднего бизнеса предлагается дать квартальную отсрочку для выплаты налогов», — предположили источники в федеральном правительстве.

Экономисты считают, что данные меры недостаточны: так, главный экономист BCS Global Владимир Тихомиров говорит о том, что антикризисный фонт не сможет компенсировать все потери. Его коллега из Экономической экспертной группы Александр Суслин полагает, что предложенный правительством план слишком размыт.