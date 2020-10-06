Из-за коронавируса в Москве отменят льготный проезд для школьников и пожилых людей

С 9 октября в Москве в связи с ростом заболеваемости коронавирусом временно отменяется бесплатный проезд для жителей старше 65 лет, а также льготный проезд для школьников, объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«С 9 октября и до окончания каникул приостановят льготный проезд школьников в общественном транспорте. Уплаченные за проезд деньги перенесут на более поздний срок. С 9 до 28 октября приостановят бесплатный проезд для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, которые обязаны оставаться дома», — говорится в указе Собянина.

Мэр подчеркнул, что число ежедневных госпитализаций достигло тысячи человек, а 25% новых заболевших — пенсионеры. По данным Собянина, только 10–15% пожилых москвичей заражаются инфекцией от родных — большинство получает её в транспорте, магазинах и других общественных местах. Также Собянин напомнил, что все работодатели Москвы должны перевести на удалёнку не менее 30% сотрудников, а также всех работников старше 65 лет. Кроме того, продажа билетов в музеи, театры и другие культурно-досуговые учреждения, подконтрольные правительству Москвы, переводится в электронный вид, чтобы не создавать очередей.

6 октября в Москве выявили больше 4 тысяч заболевших за сутки, в России — больше 11 тысяч впервые за пять месяцев. Ранее Сергей Собянин порекомендовал пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями соблюдать домашний режим, а работодателям — перевести сотрудников на удалёнку.