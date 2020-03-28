Из-за коронавируса в МФЦ Нижнего Тагила изменится режим работы

Многофункциональный центр «Мои документы» в Нижнем Тагиле изменит график работы на время карантинной недели. Как рассказали в пресс-службе МФЦ, с 30 марта по 12 апреля центры будут работать во вторник, среду, пятницу и субботу с 9:00 до 18:00, в четверг — с 11:00 до 20:00. Также введены ограничительные меры.

«В целях безопасности рекомендовано не посещать МФЦ лицам младше 14 лет, а также гражданам, имеющим признаки вирусного заболевания. Кроме того, во всех центрах "Мои документы" размещены листовки с просьбой соблюдать безопасную социальную дистанцию — не менее одного метра друг от друга. Эта просьба относится ко всем заявителям и разработана на основе рекомендаций ВОЗ», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе центра.

В местных отделениях также добавили, что, несмотря на приближающийся карантин, людей в центрах не стало больше.