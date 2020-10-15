Из-за коронавируса сотрудников ВСМПО-Ависма переводят на удалённую работу

Верхнесалдинская корпорация «ВСМПО-Ависма» переводит около тысячи своих сотрудников на удалённую работу. По информации URA.RU руководство предприятия пошло на такой шаг для профилактики коронавирусной инфекции.

«В корпорации „ВСМПО-Ависма“ идёт активная работа по созданию удобной IT-среды для сотрудников компании, которые могут работать удалённо, — рассказал заместитель гендиректора предприятия по связям с общественностью Алексей Рябов. — Всего на удалённую работу в ближайшее время перейдут не менее тысячи сотрудников корпорации. Перевод персонала на удалённую работу — это один из пунктов плана по противодействию распространению COVID-19. Заработная плата сотрудников, работающих удаленно, не изменится».

По его словам, сначала новый режим работы коснётся офисных сотрудников. На данный момент на «ВСМПО-Ависма» действует масочный режим. Кроме того, во избежание столпотворения на входе изменили время начала и окончания рабочих смен. Плановые совещания проводятся с использованиям онлайн-платформ.

В последние полгода «ВСМПО-Ависма», один из крупнейших налогоплательщиков Свердловской области, испытывает экономические трудности, связанные с тем, что из-за пандемии коронавируса основные потребители титановой продукции (среди них корпорации Boeing и Airbus) практически остановили производство. В связи с этим, как говорил экс-директор ВМСПО Михаил Воеводин, предприятие ежедневно получает от заказчиков информацию о том, что объёмы закупок будут снижены. В первом квартале «ВСМПО-Ависма» получило больше 8 млрд рублей убытка, в то время как в прошлом году в этот же период чистая прибыль составляла около 7 млрд рублей.