​​​​​​​Из-за исторического минимума числа заключённых в Свердловской области закрываются колонии

В Свердловской области число осуждённых и обвиняемых снизилось до исторического минимума — менее 20 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН.

По этой причине за последние 10 лет в регионе оптимизировали и закрыли девять колоний. Под оптимизацию попали колония-поселение № 48 города Нижний Тагил, исправительная колония № 14 посёлка Пуксинка, ИК № 15 и ИК № 18 посёлка Сосьва, ИК № 56, лечебное исправительное учреждение № 58 и КП № 57 в Ивделе, областная больница ГУФСИН № 4 и КП № 29 в Тавде. Здания, где они находились, были построены в 1930–1950-е годы и не подлежат ремонту, в некоторых не было канализации и даже водопровода.

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, ежегодно численность спецконтингента снижается на 7–10% — до 10 тысяч осуждённых выходят на свободу. Около трети из них освобождаются по решению суда. В ГУФСИН объясняют это тем, что идёт «общая гуманизация системы исполнения наказаний», поэтому число заключённых и колоний продолжит сокращаться.

Ранее Znak.com писал, что в Свердловской области осуждённых за преступления, в том числе тяжкие, например убийства, насилие и торговлю наркотиками, отправляют на работу дворниками, кондукторами и водителями — это план социализации для осуждённых.

В 2019 году ФСИН России сообщила о сокращении до исторического минимума численности тюремного населения в России. По состоянию на начало октября оно составило 434 тысячи человек. Лидером сокращения стала Свердловская область — с начала года общее число осуждённых, отбывающих сроки в колониях на территории региона, уменьшилось на 1344 человека. Вскоре Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России объявила, что собирается дополнительно закрыть 24 исправительных колонии.