Из-за хлопка газа в жилом доме в Твери пострадали два человека (ВИДЕО)

Хлопок бытового газа произошел сегодня утром одной из квартир в доме №19 по бульвару Гусева в Твери. В результате ЧП пострадали два человека, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Из-за происшествия в квартире выбиты окна. Разрушения строительных конструкций нет. О происшествии было оперативно доложено губернатору Игорю Рудене. Глава региона поручил принять все необходимые меры для помощи людям», - отметил собеседник агентства.

В регионе создана областная комиссия по чрезвычайным ситуациям, в которую вошли представители областных ведомств - министерства энергетики и ЖКХ, Минздрава и Минстроя, а также администрации Твери. В настоящее время ведётся выяснение обстоятельств происшествия. Специалисты занимаются оценкой состояния здания.

В результате происшествия пострадали два человека, им оказывается медицинская помощь в областной клинической больнице. Всего спасателями было эвакуировано 52 человека, проживающих в подъезде. Они временно размещены в здании школы №48 и обеспечены горячим питанием.

СК проводит доследственную проверку после ЧП, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Специалисты проводят осмотр места происшествия и опрашивают жильцов, сообщает ТАСС.

Проверку начала региональная прокуратура. По предварительным данным, взрыв произошёл в тот момент, когда хозяйка квартиры готовила на газовой плите. В результате взрывной волной выбило оконные рамы в квартире и бетонное ограждение лоджии, начался пожар. Кроме того, по внешней стене дома по шву, в перекрытиях потолка и пола квартиры образовались трещины.