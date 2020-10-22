Из-за дефицита патологоанатомов в ковидном госпитале Барнаула скопилась очередь из трупов

В подвале госпиталя больницы №12 в Барнауле обнаружили тела умерших пациентов. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Минздрав Алтайского края, там их хранят из-за нехватки патологоанатомов и возросшей нагрузки на них в связи с большим количеством смертельных случаев.

18 октября в соцсетях распространилось видео из подвала одной из больниц Барнаула, на котором видны десятки черных пакетов. Автор записи утверждает, что в мешках тела умерших коронавирусных больных. В краевом министерстве здравоохранения рассказали, что в больнице №12 с 10 сентября повторно развернули инфекционный госпиталь для коронавирусных больных. Изначально госпиталь был рассчитан на 360 коек, но из-за большого объёма пациентов, коечный фонд пришлось увеличить до 600 мест.

«Значительно возросшее количество умерших за сутки, необходимость проведения патологоанатомического исследования в 100% случаев, дефицит патологоанатомов значительно увеличили нагрузку на каждого врача и определили возникновение очередности при проведении аутопсий. Также возникновению данной проблемы способствует отказ родственников от своевременного получения тел для захоронения по причине закрытия ритуальных залов и в связи с карантинными мероприятиями семьи, в том числе в результате контакта с умершим», - подчёркивает Минздрав.

Оперативно решить проблему дефицита патологоанатомов позволит сочетание нескольких мер, отметили в ведомстве. Так, нагрузку патологоанатомов перераспределили и организовали их работу в две смены, в подвале больницы оборудовали комнату для временного хранения тел с соблюдением температурного режима, также для резервного хранения тел выделен законсервированный ранее морг горбольницы №3. Кроме того, Минздрав начал переговоры с ритуальными агентствами по оперативному оформлению документов для захоронения. Организована работа похоронной службы по оформлению документов на умерших, не имеющих родственников.