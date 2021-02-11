Из-за боязни заболеть коронавирусом автолюбитель из Нижнего Тагила отказался пройти медосвидетельствование в машине ДПС. Теперь через суд он оспаривает лишение прав

Автолюбитель из Нижнего Тагила Юрий может лишиться водительских прав из-за юридической коллизии. Вечером 16 июня 2020 года мужчина на личном автомобиле вместе с коллегой возвращался домой из Екатеринбурга. На трассе в районе Николо-Павловского их остановил экипаж ГИБДД для проверки документов.

Сотруднику Госавтоинспекции показалось, что водитель имеет признаки алкогольного опьянения, и он попросил мужчину пройти в патрульный автомобиль для медосвидетельствования на алкотестере. Но Юрий отказался выполнять требования полицейского, поскольку у того, по словам автолюбителя, маска была сдвинута на подбородок.

«Я попросил инспектора совершенно спокойным голосом надеть маску, потому что у меня в машине сидит пассажирка, которая только что перенесла серьёзную болезнь и ей бы не хотелось заражаться, так же как и мне. Сказал, что нам лишние риски не нужны. Но инспектор отказался [надеть маску], хотя ему надо было лишь поднять её с подбородка на лицо», — пояснил АН «Между строк» Юрий.

В итоге Юрий отказался от прохождения освидетельствования на месте. Мужчина утверждает, что в тот день он был абсолютно трезв, а в алкотестер отказался дышать из-за соображений безопасности. Автолюбитель считает, что прибор не обрабатывается должным образом и может служить переносчиком COVID-19.

По словам водителя, он предлагал пройти процедуру в специальном медцентре, где соблюдаются санитарно-эпидемиологические правила. Но прежде, чем поехать на обследование, он хотел отвезти коллегу домой, чтобы та успела вовремя принять необходимое лекарство. Сотрудники ДПС отказали Юрию в просьбе, составили протокол об отказе в медосвидетельствовании и вызвали эвакуатор.

«Инспектор остановил понятых. Подошли понятые, и он им сказал: “Распишитесь [в протоколе]”. И они, даже не глядя, расписались в этих протоколах. Я им ещё сказал: “Вы бы хоть прочитали, в чём вы расписываетесь”. Один [понятой] засомневался, спросил, будут ли их вызывать в суд. Инспектор сказал, что нет, они расписались и уехали», — рассказал Юрий.

В конце июля 2020 года мировой суд Пригородного района лишил Юрия водительских прав на 1 год и 10 месяцев и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей. Не согласившись с таким решением, в августе мужчина подал жалобу в Пригородный районный суд.

На последнем заседании в качестве свидетеля был вызван один из понятых. В суде мужчина признался, что протокол читать не стал, поскольку спешил. Но свидетель точно знает, что сотрудник ГИБДД, который его остановил, был в маске. А вот была ли маска у второго инспектора, он не помнит. Очередное заседание назначено на 20 февраля.