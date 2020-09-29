Из-за аварии на подстанции большая часть ГГМ осталась без электричества

Утром 29 сентября в Нижнем Тагиле произошло аварийное отключение в районе электроподстанции «Горбуново» 110кВ. Без электричества остался практически весь Гальяно-Горбуновский массив, включая социальные объекты. Как рассказали АН «Между строк», в настоящее время специалисты «Россети-Урал» занимаются ремонтными работами. Энергетики обещают в течение часа начать поэтапно подключать потребителей.

UPD: Как сообщили в пресс-службе Нижнетагильские электрические сети филиала «Россети Урал» - «Свердловэнерго», сегодня в 10:49, по предварительным данным - в результате короткого замыкания на потребительской кабельной линии электропередачи 6 кВ из-за проводимых земляных работ произошло технологическое нарушение на подстанции 110 кВ «Горбуново». В результате было обесточено около 15 тысяч жителей Гальяно-Горбуновского жилого массива г. Нижнего Тагила, в том числе микрорайон поселка Горбуново. Специалисты филиала компании «Россети Урал» - «Свердловэнерго» оперативно произвели необходимые переключения, в 12:16 электроснабжение всех потребителей было восстановлено.