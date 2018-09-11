«Из-за 40-миллионного убытка». Апелляционный суд снизил в два раза штраф муниципальному «Тагильскому трамваю» за незаконный предвыборный ход своего директора

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд снизил с 300 до 150 тысяч рублей штраф «Тагильскому трамваю», который тот получил за незаконный автобусный маршрут, введённый ради предвыборного пиара директора МУПа Игоря Темнова. Напомним, предприятие было привлечено к административной ответственности Уральским управлением автодорожного надзора, а в конце июня постановление признано законным решением Арбитражного суда Свердловской области.

По мнению апелляции, свердловский арбитраж не учёл предоставленную бухгалтерскую отчётность «Тагильского трамвая» за 2017 год, согласно которой предприятие понесло убыток 40,6 млн рублей. В связи с этим вышестоящая инстанция сочла возможным снизить первоначальный штраф в два раза.

Маршрут ЖД вокзал — Рудник появился у «Тагильского трамвая» перед выборами в гордуму в сентябре 2017 года, в которых участвовал и победил директор МУПа Игорь Темнов. Руководитель организации шёл одномандатником по округу № 9 (часть Тагилстроя и Рудник им. III Интернационала) в составе «команды Носова», его противником был популярный в округе действующий депутат Вячеслав Горячкин. Во время предвыборных встреч избиратели с Рудника пожаловались мэру и кандидату на плохое движение транспорта, после чего МУП «Тагильский трамвай» запустил в удалённый район движение автобусов ПАЗ с надписью «Голосуешь за Темнова = голосуешь за Носова». В день выборов автобусы с агитацией регулярно «ломались» у избирательных участков, что повлекло жалобы соперника Темнова Вячеслава Горячкина.

После победы директора МУПа на выборах автобусы продолжили курсировать в округ депутата, но, как выяснили специалисты автодорожного надзора, регулярные перевозки осуществлялись без маршрутной карты. В первой инстанции МУП пытался оспорить 300-тысячный штраф, указывая на то, что маршрут на самом деле является заказным. В ходе рассмотрения дела было установлено, что автобусом пользовался неопределённый круг лиц, он ходил по расписанию и маршруту, о чём в салоне имелись соответствующие информационные таблички, а с пассажиров взымалась плата в размере 20 рублей и выдавались билеты. Обе судебные инстанции признали вину предприятия доказанной.